A szigorúbb migránspolitikája miatt győzhetett Kurz

2017. október 15. 22:31

Az M1 Szemtől szembe című műsorában Pócza István, a Századvég vezető kutatója és Horváth József biztonságpolitikai szakértő elemezte az osztrák választások előzetes eredményeit.

A választás előzetes eredményeit látva vajmi kevés esélyt ad a Századvég vezető elemzője, Pócza István annak, hogy újra létrejöjjön a nagykoalíció Ausztriában.

„A tanulság az, hogy a szociáldemokraták óriásit buktak, főleg az elmúlt évtizedekhez képest, amikor a legdominánsabb szereplői voltak az osztrák belpolitikának. (…) Ez komoly változást hozhat, és ez azt vetíti előre, hogy a legvalószínűbb forgatókönyv az az, hogy a Néppárt fog a Szabadságpárttal koalícióra lépni” – vélekedett Pócza István.

Ezzel szemben a biztonságpolitikai szakértő a személyiség kérdését tartja a történések kulcsának, a néppárti vezetőre kitérve.

„Egy 31 éves fiatal politikusról beszélünk, aki alapvetően az arcát, a személyiségét azzal teremtette meg, és a pártját is azzal vitte sikerre, hogy a bevándorlással kapcsolatos politikájában markánsan más véleményt fogalmazott meg, mint a szociáldemokraták. Emlékezzünk csak a szárnyas kapu kérdésére is, arra a támadásra, amit Magyarország kapott, amikor a kerítést megépítette, ehhez képest Sebastian Kurz nagyon komoly utat járt be, másrészről egy nagykoalíció további fenntartása az ő arcvesztésével járna, tehát ezt gyakorlatilag kizártnak tartom” – érvelt Horváth József.

Több forgatókönyv létezik

A szociáldemokratákkal azért nem éri meg koalícióra lépni, mert a választók az eredmények alapján nem akarják őket a hatalomban látni, hiszen ez a népszerűségvesztés egy lesújtó eredmény. Pósa István felidézte az elmúlt időszak közvélemény-kutatási adatait, és emlékeztetett, hogy egy időben még vezettek a szocdemek az adatokat tekintve, majd a Szabadság Párt átvette és hónapokon keresztül vezette a statisztikákat, majd a kampány hajrájában újabb váltás történt: a Osztrák Néppárt Sebastian Kurz vezetésével tört az élre. A megújult párt szakított múltjával, és úgy látszik, újfajta megközelítésben látja Ausztria jövőjét – magyarázta.

A biztonságpolitikai szakértő szerint a Szabadság Párt számára nagyon komoly siker lehet egyáltalán a kormányra lépés is. „Az, hogy a koalíció majd hogy fog működni, az a következő hetek-hónapok tesztje, tehát én azt hiszem, hogy ebben a tanulási folyamatban inkább a koalícióba akarnak bejutni, és nem vezetni szeretnék még Ausztriát” – részletezte Horváth József.

Pósa István ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: a Szabadság Pártnak sem lenne érdeke „egy gyékényen árulni” a szociáldemokratákkal, hiszen a migráció és a belbiztonság kérdéseiben pont e között a két párt között van a legnagyobb ellentmondás, és se hosszú, se rövid távon nem érné meg az együttműködés, mert így sok szavazót veszíthetnének.

Kormányalakítás szempontjából abszolút nem tartja tényezőnek a szociáldemokratákat a biztonságpolitikai szakértő.

A migráció dönthetett

„Ahogy az osztrák emberek szembesültek azzal, hogy az az optimális kép, amit alkottak arról, hogy jönnek a migránsok, és befogadják őket, és szembesültek a valósággal, én azt hiszem, hogy az vezetett el alapvetően ehhez a választási eredményhez. A választópolgárok kijózanodtak, hogy ez az optimális kép, amit ők elképzeltek és a valóság azért az élesen ütközött egymással” – vélekedett Horváth József.

A menekültpolitikával kapcsolatban egyébként a néppárti Kurz és a szabadságpárti Strache is egyetért nagy vonalakban.

„Ebben a témában a leendő kormányt a V4-ekkel lehet párhuzamba állítani. Európának a középső részén most kialakulhat egy olyan közösség, amely képes lehet akár arra is, hogy Németországgal és Franciaországgal szemben is képviselhesse az álláspontját” – hívta fel a figyelmet a biztonságpolitikai szakértő.

Horváth József hozzátette, ha Ausztria számos kérdésben és az integráció vonatkozásában is egyetért a V4-ekkel, az erősítheti ennek a régiónak a szerepét.

Pócza István úgy fogalmazott, azok az országok, ahol most választások vannak, többnyire a realitás irányába fordulnak el, és nem lehet folytatni az eddigi álláspontot, amit a liberális erők képviselnek Európában a migráció kérdésében, mert ez olyan következményekkel jár, mint a különböző terrorcselekmények, amivel most már szinte minden nap lehet találkozni.

Az elemző hozzátette, ezek a történések ébresztették fel azokat az országokat és a szavazókat is, amelyek eddig nem feltétlenül ezen a talajon álltak.

