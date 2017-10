Macron hamarosan kitoloncol

2017. október 15. 23:38

Másfél-két év múlva érezhetők lesznek a reformok hatásai a munkanélküliség csökkenésében – mondta Emmanuel Macron francia államfő vasárnap a májusi megválasztása óta adott első televíziós interjúban.

„A munkanélküliség már fokozatosan csökken. A kormány által megkezdett reformok teljes hatásait másfél- két év múlva fogják meglátni. De nem lehet megítélni egy köztársasági elnök tevékenységét kizárólag egy mérőszám alapján” – fogalmazott a köztársasági elnök a TF1 francia kereskedelmi tévében arra a kérdésre válaszolva, hogy tudja-e tartani azt a választási ígéretét, miszerint a jelenlegi 9,5-ről 7 százalékra fog csökkeni a munkanélküliségi ráta a mandátum végéig.

Kitoloncolja Franciaország a bűncselekményeket elkövető illegális bevándorlókat

Emmanuel Macron francia államfő vasárnap ígéretet tett arra, hogy ezentúl minden olyan, az országban illegálisan tartózkodó külföldit kitoloncolnak a hatóságok, aki bűncselekményt követ el.

Törvénymódosítás nélkül „keményebb intézkedéseket fogunk hozni, meg fogjuk tenni, amit meg kell tenni” – fogalmazott a köztársasági elnök a megválasztása óta adott első televíziós interjúban a hónap eleji két áldozatot követelő Marseille-i terrortámadás tunéziai elkövetőjére, egy illegális bevándorlóra utalva.

A 30 éves Ahmed Hanadzsit a merénylet előtt két nappal Lyonban rajtakapták egy bolti lopáson, amiért őrizetbe került. Kihallgatását követően a lopásért nem indult ellene eljárás, ugyanakkor az ilyenkor előírt szabályzatnak megfelelően nem szállították át a kitoloncolásra váró illegális bevándorlók gyűjtőfogházába, hanem szabadon engedték.

A francia elnök kezdeményezte Harvey Weinstein Becsületrendjének visszavonását

Emmanuel Macron francia államfő vasárnap megerősítette, hogy „megindította az eljárást” annak érdekében, hogy a nemi erőszakkal és szexuális zaklatással vádolt Harvey Weinstein amerikai filmproducertől visszavonják a legmagasabb francia állami kitüntetést, a Becsületrendet.

„Igen, megindítottam az eljárást a Becsületrend visszavonására. Legalábbis megkértem a Rend nagykancellárját, hogy indítson fegyelmi eljárást, a döntést ő hozza meg” – mondta a köztársasági elnök a májusi megválasztása óta adott első televíziós interjúban a TF1 francia kereskedelmi csatornán.

A francia elnöki hivatal korábban jelezte, hogy felkérte a Becsületrend nagykancellárját, hogy gyorsan vizsgálja meg az ügyet, tekintettel az amerikai producernek „a becsülettel ellentétes” magatartására és súlyos tetteire.

A Becsületrend szabályzata szerint ugyanis egy, a becsülettel ellentétes viselkedés esetét egy franciának felfüggeszthető vagy visszavonható a rendbeli tagsága. A külföldiek esetében csak egy intézkedés lehetséges: a kitüntetés visszavonása. Az erről szóló rendeletet a köztársasági elnök írja alá, aki a rend nagymesteri tisztségét viseli.

Harvey Weinsteinnek 2012 márciusban Nicolas Sarkozy akkori államfő adományozta a Becsületrend lovagi fokozatát.

A The New York Times és a The New Yorker amerikai napilapok tényfeltáró riportjai nyomán az utóbbi napokban mintegy harminc nő, köztük olyan hollywoodi sztárok, mint Angelina Jolie vagy Gwyneth Paltrow, illetve európai színésznők is arról számoltak be a nyilvánosság előtt, hogy Harvey Weinstein szexuálisan zaklatta őket. Négy nő nemi erőszakkal is megvádolta a befolyásos hollywoodi producert.

MTI