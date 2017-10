Durván beszólt Bernd Storcknak a magyar futball-legenda

2017. október 16. 10:33

A 92-szeres egykori válogatott csatárral a Nemzeti Sport készített ünnepi interjút, és a beszélgetésben a karrierje, a sikerei mellett szó esett az edzői munkáról is. Fazekas László azt mondta, szívesen lett volna az Újpest trénere, de sosem hívták haza Belgiumból, ahogy a válogatottnál sem került szóba sosem a neve. "Minek mellébeszélni, álszenteskedni? Igenis megérdemeltem volna a lehetőséget, itt is, ott is" - mondta Fazekas, és hozzátette, nem a pénzen múlt, mert meg sem keresték.

"Ami a válogatottat illeti, UEFA-diplomát szereztem, itthon és külföldön futballoztam, Ezüstcipőt nyertem. Rengeteg tapasztalatot szereztem, s talán nem voltam rossz játékos. Ilyen háttérrel, múlttal kipróbálhattak volna a nemzeti csapatnál. Nem tagadom, a mai napig fáj, hogy nem hívtak. Különösen ha azt látom, hogy külföldről hoznak edzőket, akik meg sem érdemlik ezt a pozíciót" - mondta, és nem is titkolta, a válogatottat jelenleg is irányító Bernd Storckot is közéjük sorolja.

"Az én időmben, ha a válogatott nem jutott ki a világbajnokságra, a kapitány vagy lemondott, vagy leváltották. Normális közegben Bernd Storckra is ez várna most, a futball egy szakma, ezt sokszor hangsúlyoztam már. Itt is vannak mesteremberek, középszerű tucatmunkások és kóklerek. Bernd Storckra aligha jellemző a mesterember kifejezés, nem bizonyította, hogy érdemes lenne rá" - jelentette ki az újpesti legenda.

