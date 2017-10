Erdőtüzek - Háromnapos gyászt rendeltek el Galíciában

2017. október 16. 21:36

Háromnapos hivatalos gyászt rendeltek el Galíciában, ahol négyre nőtt az erődtüzek halálos áldozatainak a száma hétfőn.

A hivatalos tájékoztatás szerint a Spanyolország észak-nyugati részén található autonóm régióban 105 helyszínen pusztítanak a tüzek, amelyekből 19 lakott területet is veszélyeztet.



A helyszínre utazott Mariano Rajoy miniszterelnök, aki Pontevedrában újságíróknak arról beszélt, hogy a lángok "nem véletlenül" keletkeztek, ezért utasítást adott a hatóságoknak, hogy tegyenek meg mindent a felelősök elfogásáért.



Erről beszélt sajtótájékoztatóján Alberto Núnez Feijoo galíciai elnök is, aki "gyújtogató terrorizmusnak" nevezte a történteket.



A hivatalos tájékoztatás szerint az oltási munkálatokban több mint ötezer szakember vesz részt, munkájukat nehezíti a szárazság, az évszakhoz viszonyított szokatlan meleg és az erős, helyenként 90 kilométer per órás szél, amelyet a a brit-szigetek irányába tartó Ophelia hurrikán okoz.



Galíciában nyolc embert kellett ellátni égési sérülésekkel, és többen füstmérgezést szenvedtek. 22 oktatási intézményben szünetel a tanítás, és időszakosan több közutat és vasutat is le kellett zárni. Átmenetileg 400 embernek kellett elhagynia otthonát. Az első becslések szerint mintegy négyezer hektárnyi terület vált a lángok martalékává.



A szomszédos Asztúriában is erdőtüzekkel küzdenek, ott 35 különböző helyszínről érkezett jelentés. A spanyol agrárügyi, halászati, környezetvédelmi és élelmezési minisztérium (Mapama) nyár elején arra hívta fel a figyelmet, hogy az országban keletkező erdőtüzek 95 százalékát emberi kéz okozza.



A spanyol költségvetésben idén a korábbi éveknél nagyobb összeg, 85 millió euró, azaz mintegy 26 milliárd forint áll rendelkezésre az erdőtüzek elleni védekezésre - jelentette Fehér Krisztina, az MTI tudósítója.



Portugáliában is háromnapos gyászt rendeltek el a vasárnap óta tomboló erdőtüzek áldozatainak emlékére.



A Público portugál napilap értesülései szerint a tűznek legkevesebb 35 halálos áldozata van, 55 másik ember megsérült a természeti csapásban. Hétfő délelőtt a polgári védelmi hatóság még 27 áldozatról számolt be.



Patricia Gaspar polgári védelmi szóvivő újságíróknak elmondta, hogy a tűzoltók 145 helyen küzdenek a lángokkal, 32 helyszínen nagyon súlyos a helyzet. A leginkább érintett régiók közé tartozik az ország közepén fekvő Coimbra és Castelo Branco térsége, illetve Viseu környéke.



Június közepén az ország középső részében pusztított súlyos erdőtűz. Akkor a Leiria körzetbeli Pedrogao-Grande településen volt a legtöbb kár. Hatvannégy ember halt meg, több mint kétszázan megsebesültek.



Az országban becslések szerint az év eleje óta már 216 ezer hektár növényzet vált a lángok martalékává. 2005 óta nem voltak ilyen pusztító erdőtüzek az országban, akkor 321 ezer hektár égett le.

MTI