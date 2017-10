CitizenGo - kövessék a magyar példát!

2017. október 16. 23:02

Petíciót indított a CitizenGo, amelyben arra kéri Európa államainak vezetőit, hogy Magyarországhoz hasonlóan segítsék helyben az üldözött keresztény közösségeket.

A madridi székhelyű nemzetközi civil szervezet azt követően hirdette meg legújabb kampányát, hogy a múlt héten, Budapesten nemzetközi konferenciát tartottak e témában “Elhallgatott válság” címen. E rendezvényen felszólalt többek között Orbán Viktor miniszterelnök, Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke, Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, valamint több közel-keleti egyházi vezető.

A CitizenGo közleménye felidézi, a legüldözöttebb vallás a kereszténység. A világon mintegy 200 millió embert érint ez. Minden öt, hitéért üldözött emberből négy keresztény.

A dokumentum hangsúlyozza, a magyar kormány eddig is komoly segítséget nyújtott az üldözött keresztényeknek. A Hungarian Helps program keretében több mint kétmillió dollárt különítettek el és a szakminisztériumon belül egy külön helyettes-államtitkárság jött léte, hogy kapcsolatot tartson az üldözött keresztény közösségek képviselőivel, menedzselje a támogatási programokat, és felhívja a nemzetközi szervezetek figyelmét a hitük miatt üldöztetést szenvedők ügyére. A pénzből több projekt is elindult az érintett területeken, Afrikában és a Közel-Keleten. Több mint 200 iraki keresztény, az Iszlám Állam ellen menekülő család kitelepülését segítették, de a térségben új katolikus iskola is épült, és keresztény templomokat újítottak fel Libanonban. A közlemény idézi a magyar miniszterelnököt, aki a budapesti konferencián úgy fogalmazott, Magyarország pontosan a fordítottját teszi, mint Európa. Nem a bajt hozza ide, hanem a segítséget viszi oda, ahol a gondok vannak. Hozzátéve, hogy az érintett keresztény közösségek is kifejezték, ha segítséget kapnak, nem hagyják el otthonaikat, súlyosbítva ezzel is az Európára nehezedő migrációs nyomást.

A CitizenGo petíciójában egyfajta követendő példának nevezi a magyar kormány lépéseit és felszólítja az európai államok vezetőit, hogy kövessék e példát. Dolgozzák ki saját stratégiájukat, amelynek a célja az, hogy a rászorulók lakóhelyük elhagyása nélkül őrizhessék meg vallási és kulturális identitásukat.

