Telt ház előtt vetítették Körhinta című filmet Lyonban

2017. október 17. 21:11

Telt ház előtt vetítették a 100 évvel ezelőtt született Fábri Zoltán Körhinta című klasszikusának felújított és digitalizált változatát hétfő este a lyoni Lumiére Filmfesztiválon - közölte a Magyar Nemzeti Filmalap az MTI-vel kedden.

A közlemény szerint a díszvetítés előtt Joël Chapron, az Unifrance képviselője méltatta a magyar alkotást, hangsúlyozva, hogy a filmet 1956-ban nagy sikerrel mutatták be a cannes-i filmfesztiválon, majd idén újra, a Cannes Classics programban is. Az eseményen Havas Ágnes, a Filmalap vezetője elmondta, hogy a Nemzeti Digitalizálási és Filmfelújítási program keretében a szervezet a Filmarchívum és a Filmlabor közreműködésével restaurálja a magyar filmörökség kiemelkedő darabjait.



A Körhinta magyar filmtörténeti jelentőségéről beszélt Ráduly György, a Filmarchívum igazgatója, aki kiemelte a fiatal Törőcsik Mari alakítását is - áll a közleményben. Thierry Frémaux, a lyoni Cinématheque igazgatója a Filmalap tevékenységét méltatta a vetítés után adott szűk körű vacsorán, ahol a vendégek között Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro és Jerry Schatzberg Oscar-díjas filmrendezők is helyet foglaltak. A vacsorán részt vett a francia film doyenje, Bertrand Tavernier, valamint francia filmforgalmazók és a filmes sajtó képviselői.



A filmtörténet kincseire fókuszáló lyoni mustrát a cannes-i filmfesztivál művészeti igazgatója, Thierry Fremaux alapította. A Lumiére-fivérekről elnevezett, évről évre októberben megrendezett világhírű fesztivál a felújított filmek elsőrangú bemutatkozási fórumának számít. A fesztiválon kedden is vetítik a Körhintát, a hamarosan francia moziforgalmazásba kerülő filmet 80 mozi képviselőinek külön is bemutatják. Szerdán kerekasztal-beszélgetés témái lesznek a magyar film sikerei.



A Filmalap közleménye kitér arra is, hogy a Filmarchívum négynapos nemzetközi fesztivált rendez november 2-tól Budapesti Klasszikus Film Maraton címmel, a műsoron felújított Fábri-filmek és egyedülálló külföldi filmritkaságok is szerepelnek.

MTI