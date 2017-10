FM: a gazdáknak kedvez az Alkotmánybíróság döntése

2017. október 17. 21:22

A gazdáknak kedvez és a kormány agrárpolitikájának egyértelmű győzelme a Földművelésügyi Minisztérium (FM) szerint az Alkotmánybíróság (Ab) döntése a Nemzeti Földalapról. Az FM eleget tesz a szükséges jogalkotási feladatoknak, amelyek azonban nem befolyásolják az állami földeladások gyakorlatát - közölte az FM kedden az MTI-vel az Ab kedden kihirdetett határozataira reagálva.

A Nemzeti Földalap ügyében Sallai R. Benedek országgyűlési képviselő (LMP) és 51 ellenzéki képviselőtársa fordult a testülethez, indítványuk szerint a kormány utólagosan alkotott vitatható rendelkezéseket az eladások törvényesítésére. Az Ab a felvetéseknek nem adott helyt, de megállapította, hogy az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet idézett elő, mivel nem gondoskodott a Nemzeti Földalap vagyonát megőrző szabály megalkotásáról. Az Országgyűlésnek 2018. május 31-ig el kell végeznie a szükséges jogalkotási feladatokat az Ab határozata szerint.



Az FM szerint a szükséges jogalkotási feladatok nem befolyásolják az állami földeladások gyakorlatát, a földértékesítések pedig nem veszélyeztették az érintett földvagyont, hiszen - mint írták - jelenleg is több mint 1,6 millió hektár föld van az állam tulajdonában. A stratégiai földvagyon megőrzését és gyarapítását az alkotmánybírósági határozattal összhangban a szaktárca is kiemelten fontosnak tartja - írták. Hozzátették azt is, az ellenzék mostanáig nem működött együtt a kormánnyal semmilyen földügyi-birtokpolitikai kérdésben.



Felidézték, hogy a Földet a gazdáknak! program és a kormány által biztosított kedvezményes hitelkonstrukció segítségével közel 30 ezer földműves csaknem 200 ezer hektár állami földtulajdont vásárolhatott, az ebből származó 270 milliárd forintos bevételt adósságcsökkentésre fordították. Hozzátették, hogy korábban nem volt állami földügyi intézkedéscsomag, amely a haszonbérleti pályázatok és a földértékesítések révén a kis- és középbirtok fejlődését, agrárgazdasági pozícióinak megerősítését ilyen mértékben erősítette volna.



Az FM a kormány agrárpolitikája egyértelmű győzelmének nevezte az Ab keddi határozatait, és úgy véli, hogy a testület korábbi döntései a Földet a gazdáknak! program jogszerűségét és hasznosságát erősítették. A minisztérium abban bízik, hogy az alkotmánybírósági határozat nyomán az ellenzék felhagy a magyar gazdák érdekeivel szembeni folyamatos akciókkal, lejárató kampányokkal - írták.

MTI