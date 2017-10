Az Ophelia végigtarolt a kontinensen

2017. október 17. 22:30

Skócia nyugati részén is végigsöpört az Ophelia viharciklon – itt is komoly károkat okozott, de halálos áldozatról nem érkezett hír. Írországban tegnap három embert ölt meg a hurrikán. Elkezdődött a romok eltakarítása, de még mindig több tízezer család van áram nélkül.

Vérvörösen izzott London felett az ég hétfőn napnyugtakor. A brit szigetek nyugati felén pusztító Ophelia ciklon ugyanis egészen a brit fővárosig fújta a Szahara homokját. A lemenő nap fényében parázsló sivatagi levegő földöntúli látványt nyújtott.

Valóságos égiháború dúlt Írországban. A part menti utakat elöntötte a víz, az orkán erejű szél pedig az embereket is majdnem magával ragadta. A helyenként 175 kilométer per órás széllökések játszi könnyedséggel kapták fel a háztetőket is.

Több száz fát és villanypóznát csavart ki az orkán erejű szél, ezért csaknem négyszázezer ember maradt áram nélkül a viharos éjszakán. Bár sok helyen sikerült visszaállítani a szolgáltatást, még kedden is több mint negyedmillió háztartásban szünetelt az energiaellátás a brit szigeteken.

A dühöngő szélvihar három ember életét követelte Írországban. Egy nő és két férfi a kidőlt fák súlya alatt vesztette életét.

Voltak, akik a 110 km/órás szélbe is kimerészkedtek az utcákra

Észak-Írországra és Skóciára is elemi erővel csapott le a vihar. Bár jelentősen veszített erejéből, helyenként itt is elérte az óránkénti 110 kilométeres sebességet. Voltak, akik még így is kimerészkedtek az utcákra.

Skócia felett áthaladva az Ophelia kedd hajnalban végleg maga mögött hagyta a brit szigeteket. Ezeken a légi felvételen is jól látszik a pusztítás: a legtöbb helyen az épületek tetőszerkezetében keletkezett kár.

A part menti városokat tengeri törmelékkel fedte be. A kárelhárítás és az utak megtisztítása akár hetekig is eltarthat. Az ír miniszterelnök bejelentette: a szigetország minden erőforrását az újjáépítésre fordítják.

Ophelia az oka annak, hogy itthon ilyen nyárias az időjárás

Szakértők szerint a brit szigeteket sújtó szélsőséges időjárás az oka annak is, hogy Magyarországon szinte nyárias az idő. Fejős Ádám meteorológus azonban az M1-en arra figyelmeztetett: a meleg levegővel együtt Európába érkezett sivatagi por egészségügyi kockázatokkal járhat.

A London felett tapasztalt vörös égbolt, az emberéleteket követelő trópusi vihar és a szokatlan meleg a szakemberek szerint aggodalomra ad okot: a szélsőséges időjárás elemzők szerint a globális éghajlatváltozás jele lehet Európában is.

Hatalmas hullámok csapnak ki a partra a délynugat-angliai Penzance-ben 2017. október 16-án, miután az Ophelia hurrikán végigsöpört a térségen. (MTI/AP/PA/Ben Birchall)

Sötét az ég a londoni parlament óratornya, a Erzsébet-torony, népszerűbb nevén a Big Ben fölött 2017. október 16-án, miután az Ophelia hurrikán trópusi levegőt és szaharai homoktömeget sodort a brit főváros fölé. (MTI/AP/Frank Augstein)

