Századvég: az ÖVP-FPÖ-koalíció a legvalószínűbb

2017. október 18. 10:06

Az osztrák választások után valószínűbb, hogy a győztes Osztrák Néppárt (ÖVP) az Osztrák Szabadságpárttal (FPÖ) köt koalíciót, mert közöttük "sokkal több a találkozási pont", mint az ÖVP és a szociáldemokraták (SPÖ) között - jelentette ki a Századvég Alapítvány elemzője az M1 aktuális csatorna szerdai műsorában.

Annál is inkább, mert a választók éppen az Ausztriát évtizedek óta kormányzó ÖVP-SPÖ-koalícióra mondtak nemet a voksoláson, így a koalíció újraalkotása nem lenne jó húzás Sebastian Kurz ÖVP-elnök szempontjából - vélekedett Pócza István. Ugyanakkor az ÖVP és a FPÖ álláspontja közel áll egymáshoz a migráció és az Európai Unió jövője tekintetében is - tette hozzá.



Az elemző szerint a voksok azt mutatják, hogy a befogadó migrációs politikának az osztrákok véget kívánnak vetni, továbbá megelégelték azokat a háttéralkukat, amelyek nyomán az SPÖ mindig biztosította a helyét a kormányban.



Ugyanakkor Sebastian Kurz egy modern jobboldali fordulatot hajtott végre az ÖVP-ben, amely egyre inkább balra tolódott és egyre inkább megkülönböztethetetlenné vált az SPÖ-től - mondta a kutató.



Arról is szólt, hogy Kurz személyében egy olyan politikus lehet az osztrák kancellár, akinek Magyarországgal és a visegrádi négyekkel a legtöbb kérdésben azonos az álláspontja. A migráció kezelésének kérdésében és az unió jövőjével kapcsolatban is közelebb áll a közép-európai országok véleményéhez, mint a francia-német tengely álláspontjához - mondta Pócza István.



A vasárnapi ausztriai parlamenti választás előzetes végeredménye szerint a szavazáson a konzervatív Osztrák Néppárt (ÖVP) győzött a voksok 31,6 százalékával, az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ, 26,9) és az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ, 26,3 százalék) előtt.

MTI - M1