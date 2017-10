Palesztin médiacégekre csaptak le izraeli biztonságiak

2017. október 18. 10:17

Nyolc, uszítással vádolt palesztin médiavállalkozásnál razziát tartottak szerdára virradóra a Sin Bét izraeli belbiztonsági szervezet és a hadsereg egységei Ciszjordániában - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet szerdán.

Az éjszakai akcióban olyan cégek irodáit kutatták át az izraeli biztonságiak, amelyek a gázai övezetet uraló radikális iszlamista Hamász, és a szintén a radikális Iszlám Dzsihád szervezet álláspontját népszerűsítő tévécsatornáknak nyújtanak szolgáltatásokat. Őrizetbe vettek két, uszítással vádolt palesztin médiamunkást, és a helyszínen talált eszközöket foglaltak le.



Az izraeli katonák bezárási végzést is átadtak több palesztin médiavállalkozásnak: a Palmedia nevű, Rámalláhban székelő cégnek, a Hebronban működő RamSatnak, illetve a nábluszi Transmediának. Ezek a vállalatok a többi között a Hamászhoz közeli az al-Kudsz és al-Aksza csatornáknak, valamint az Iszlám Dzsihád nézeteit képviselő Palesztin al-Jam nevű tévécsatornáknak dolgoztak. Ezek a tévék a Gázai övezetből és Libanonból sugározzák a palesztinok körében a Gázai övezetben és Ciszjordániában egyaránt igen népszerű adásaikat, ezért a ciszjordániai irodákban tartott razzia ellenére is zavartalanul folytathatják adásukat.



Az izraeli biztonságiak célja ciszjordániai képviseletük megszüntetése volt a ynet szerint. A hadsereg ugyanakkor közölte, hogy a terror elleni küzdelem részeként hajtották végre az akciót.



"A biztonsági erők továbbra is fellépnek a térségben a terrorra való uszítás ellen, mert értelmezésünk szerint ez az egyik közvetlen okozója a terrortámadásoknak, ösztönzi és támogatja a terrort"- hangsúlyozta közleményében a hadsereg szóvivője.



Az éjszakai ciszjordániai razziában elfogtak tizennyolc palesztint is, közülük tizenötöt azzal vádolnak, hogy részt vettek izraeli civilek és fegyveresek elleni erőszakos zavargásokban.

MTI