A Munkáspárt kétszázezer forintos minimálbért ígér

2017. október 18. 11:29

A Magyar Munkáspárt a kétszázezer forintos minimálbérért és százezer forintos minimálnyugdíjért fog küzdeni - mondta a párt elnöke kedden egy budapesti rendezvényen.

Thürmer Gyula a párt "Fizessék meg a munkánkat!" elnevezésű országos akciónapjának nyitó rendezvényén hangsúlyozta, hogy ez a két téma ma a legfontosabb Magyarországon.



Úgy fogalmazott: manapság a politikusok mindennel foglalkoznak: a Római-parti gáttal, legyen-e Paks III., vagy munkaszüneti nappá nyilvánítsák-e december 24-ét. Ezek is fontos kérdések - tette hozzá -, de az emberek úgy érzik, nem tudnak a jövedelmükből, nyugdíjukból kijönni.



"Csalódottak vagyunk azért is, mert ebben az országban egyesek milliókat visznek haza, mi pedig néhány tíz-százezer forintot" - fogalmazott a pártelnök. Ez a rendszerváltás után 27 évvel elfogadhatatlan - mondta, hozzátéve, az uniós csatlakozás sem hozta meg jólétet az embereknek.



Thürmer Gyula kijelentette, hogy a 200 ezres minimálbér adómentes kell, hogy legyen, emelni kell továbbá a közszolgáltatásban dolgozók bérét.



A Magyar Munkáspárt elnöke szerint "ebben az országban van pénz, csak az nem ott van, ahol lenni kellene". Mint mondta, pártja megadóztatná a milliárdosokat, és olyan adórendszerre van szükség, ami "elveszi" a milliárdosok pénzét, ezért Thürmer Gyula egyszeri, 45 százalékos vagyonadót ígért. Ezen felül progresszív adórendszert vezetne be, tehát a magasabb jövedelműek magasabb adók fizetnének, és szükség van áfacsökkentésre is.



"Ha a Munkáspárt ott lesz a Parlamentben jövő áprilisban, akkor azért fog küzdeni, hogy a dolgozó embernek, a munkásnak, nyugdíjasnak, a szegénynek több jusson, hiszen megérdemeljük" - mondta Thürmer Gyula pártelnök.

MTI