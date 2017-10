A KDNP üdvözli a nyugdíjprémiumot

2017. október 18. 13:50

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) üdvözli a kormányfő bejelentését, miszerint idén először, nyugdíjprémiumot kapnak a nyugdíjasok.

A kisebbik kormánypárt szerdán az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, mindez annak köszönhető, hogy a 2010 óta tett erőfeszítések beértek, a magyar gazdaság kikerült a csődhelyzetből, és jó teljesítményt nyújtva megteremtette az említett lépés anyagi hátterét. Az intézkedés illeszkedik azon a vállalásukba, hogy megőrizzék a nyugdíjak értékét, s ha lehetséges, növeljék is azt.



Rámutattak: a kereszténydemokrata felfogás a családokat helyezi a társadalom középpontjába, ebben a fiatal nemzedékeknek és az időseknek is fontos szerepük van. A demográfiai sorskérdések látszólag a gyerekekre és az aktív foglalkoztatottakra irányítják a családpolitika fókuszát, de ez nem jelenti azt, hogy a nyugdíjasokra ne fordítanának figyelmet - közölték, hozzátéve: az idősebb generációról való gondoskodás mindenkinek kötelessége.



Orbán Viktor, miniszterelnök szerdán az Idősek Tanácsa ülésén azt mondta: először Magyarország történetében nyugdíjprémiumot fizet a kormány novemberben. A kormányfő hozzátette: javasolják, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is kapjanak karácsony előtt 10 ezer forint értékű Erzsébet-utalványt a nyugdíjasok.

MTI