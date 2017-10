Október 23. - Interaktív versenyt hirdettek a diákoknak

2017. október 18. 16:54

Általános és középiskolai diákok számára 1956 hősei és a pesti srácok előtt tisztelegve címmel interaktív versenyt hirdet az állami ünnepség lebonyolításáért felelős Hungarofest - közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) szerdán az MTI-vel.

Közleményük szerint a diákok mobiltelefonjuk és az Időkapuk applikáció segítségével "történelmi utazásra indulva" járhatják be az 1956-os forradalom és szabadságharc szimbolikus helyszíneit október 23-tól Budapesten.



"A fiatalok egyszerre tesztelhetik történelmi tudásukat és kreativitásukat, miközben színes feladatokat oldhatnak meg közösen a forradalom és szabadságharc ikonikus fővárosi helyszínein" - fogalmaztak.



A játékra adataik megadásával és egy 1956-ról szóló kvíz kitöltésével 12 és 18 év közötti diákok jelentkezhetnek 3-6 fős csapatokban a www.idokapuk.hu oldalon. A játék Időkapuk mobilapplikációja ugyaninnen lesz letölthető szombattól.



A második fordulóban a jelentkezők az applikáció segítségével járhatnak be hat történelmi helyszínt Budapesten, ahol különböző kreatív feladatokat kell megoldaniuk október 23. és november 4. között. A győztes csapatok értékes fesztiválbérleteket nyernek - közölte az NFM.



Korábban Kiss Anita, az ünnepségek szervezéséért felelős NFM sajtófőnöke az MTI-nek azt is elmondta: október 23. a családok ünnepe is, számos programmal várják őket. A részletes programok megtalálhatóan a http://oktober23.kormany.hu/ oldalon.

MTI