Fidesz: az idősek számíthatnak a kormányra

2017. október 18. 16:56

A Fidesz szerint a miniszterelnök szerdai bejelentése az időseket támogató újabb intézkedésekről azt igazolja, hogy az idős emberek számíthatnak a kormányra és a kormánypártokra.

Puskás Imre, a Fidesz szóvivője szerdai sajtótájékoztatóján a kormánypártok nevében üdvözölte Orbán Viktor bejelentését a nyugdíjprémiumról, a nyugdíj-kiegészítésről és a 10 ezer forint értékű Erzsébet utalványról. Elmondta: egy átlagos, 125 ezer forintos nyugdíj esetében a nyugdíjprémium és a nyugdíj-kiegészítés együttes összege eléri a 24 ezer forintot.



Hangsúlyozta: olyan országot akarnak építeni, amelyben minden nemzedék megtalálja a maga helyét. "Megbecsüljük az idős embereket, támogatjuk őket, és azt szeretnénk, ha részesülnének a gazdaság eredményeiből" - tette hozzá.



A Fidesz szóvivője szerint ez azonban nem volt mindig így, hiszen a szocialisták és Gyurcsány Ferenc kormányzása idején leginkább az idős embereken csattant az ostor, a megszorítások őket is sújtották. A szocialisták kormányzása idején egyhavi nyugdíjat vettek el az idősektől, nem adtak nekik soha nyugdíjprémiumot, emellett háromszorosára emelték a gáz árát, megduplázták az élelmiszerek áfáját, valamint ki akarták fizettetni az idősekkel a vizitdíjat és a kórházi napidíjat is - mondta. Megjegyezte: most a baloldalon ugyanezek a politikusok tülekednek.



A Jobbiktól sem számíthatnak jobbra az idősek, a párt gúnyolódik rajtuk, hiszen Vona Gábor pártelnök egy közösségi oldalon a nyugdíjasokról azt írta: "szemeikben gyűlölet lobog, szájukból szennyvíz folyik és felhörgik a 20. század minden traumáját" - mondta a Fidesz szóvivője. Hozzátette: Volner János, a Jobbik alelnöke pedig egy elhunyt nyugdíjas nőn gúnyolódott.

MTI