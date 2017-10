ORÖ: több képviselő vizsgálatot követel

2017. október 18. 17:01

A pénzügyi visszaélések kivizsgálását, a tiszteletdíjak csökkentését és a hivatalvezető menesztését követelte az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) néhány képviselője szerdán, Budapesten, a testület határozatképtelenség miatt elmaradt ülése után az ORÖ épületében újságírók előtt.

Lakatos Oszkár ORÖ-képviselő azt mondta, hogy az utóbbi hetekben gazdasági visszaélésekkel összefüggésben házkutatás volt az ORÖ 47 képviselője közül 41-nél - személyesen, a családtagjánál vagy az általa bérelt irodában, továbbá ügyészségi eljárás folyik 7 ember ellen, akiknek a cselekménye Farkas Flórián fideszes országgyűlési képviselőhöz, a Lungo Drom vezetőjéhez köthető. A képviselő szerint a történteket az ORÖ-nek is ki kell vizsgálnia.



Hozzátette: álláspontja szerint az ORÖ hivatalvezetőjét szabálytalanul foglalkoztatják, be sem tölthetné ezt a pozíciót, így mindazok a dokumentumok semmisek, amelyeket aláírt. Ráadásul a jelenlegi vezetőség elüldözi a diplomás romákat az ORÖ-től - jelentette ki.



Vajda László ORÖ-képviselő, a Lungo Drom tagja szóvá tette, hogy Farkas Flórián politikai védelmet ígér az "embereinek". Sajnálatos, hogy a Fidesz "ezzel az emberrel" és az általa vezetett szervezettel kötött együttműködési megállapodást - mondta. Orbán Viktor "védelmébe vette" Farkas Flóriánt, de el kellene gondolkodnia azon, hogy a magyarországi cigányság éppen miatta nem fog a Fideszre szavazni. Megér annyit ez az ember, hogy a cigányok eltávolodjanak a Fidesztől? - vetette fel Vajda László.



Az ORÖ vezetőségének tiszteletdíjaival, költségtérítésével és egyéb juttatásaival kapcsolatban Vajda László azt emelte ki, hogy az elnök és helyettesei nem dolgoztak meg a pénzükért, ráadásul a roma önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetében nem is engedheti meg magának ezeket a kiadásokat.



Balogh Mihály ORÖ-képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy a szervezetnek milliárdos tartozásai vannak, miközben a roma gyerekek felzárkóztatására szolgáló pénzeket "trehány módon használták", "elherdálták". "Törvénytelenségeket szavaztatnak meg velünk (...), naivak vagyunk" - tette hozzá.



Berényi László, az ORÖ jogi tanácsnoka - ugyancsak az önkormányzat épületében - a sajtónak arról beszélt, hogy az elmaradt közgyűlés napirendi pontjai fontosak, de a képviselők nem szavazták meg. Ha valakinek a felelőssége bebizonyosodik, annak a konzekvenciákat is viselnie kell, addig viszont mindenkit megillet az ártatlanság vélelme.



Ha a hivatalvezető foglalkoztatásával valami nincs rendben, azt korrigálni fogják. Akik azonban botránypolitizálást folytatnak, azok lépjenek ki a Lungo Dromból! - mondta a tanácsnok.



Balogh János, az ORÖ elnöke az elmaradt közgyűlésről távozóban, kérdésre válaszolva annyit mondott, hogy őt nem gyanúsították meg, nála nem volt házkutatás.

MTI