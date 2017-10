Baden-Württemberg támogatja az Andrássy Egyetemet

2017. október 18. 17:50

Baden-Württemberg tartománya a következő években továbbra is évi 500 ezer eurós támogatást biztosít a budapesti Andrássy Egyetemnek - jelentette be Guido Wolf, Baden-Württemberg igazságügyi és európai ügyekért felelős minisztere kedden Budapesten, miután találkozott az emberi erőforrások miniszterével.

Guido Wolf felidézte, Baden-Württemberg volt a német nyelvű Andrássy Egyetem egyik alapítója, és továbbra is szeretne az alapítói közösségben maradni Ausztriával és Bajorországgal.



Közölte, a megbeszélésen szó esett arról is, hogyan lehetne továbbfejleszteni az egyetemen folyó oktatást azzal, hogy szorosabban összekötik a német iparral és az európai ipari fejlődéssel.



A bizalmi légkörben folyó tárgyaláson elsősorban olyan témák merültek fel, amelyek összekötik Baden-Württemberget és Magyarországot, de szó esett olyasmiről is, amiben eltér a véleményük. Ilyen téma volt például a menekültkérdés és az Európai Bíróság döntése a kvótaperben - ismertette a tartományi miniszter.



Baden-Württemberg úgy tekint Európára, mint egy nagy jogi közösségre, ezért nagyon fontosnak tartják, hogy a tagállamok tekintetbe vegyék a jogállamiságot - jelentette ki.



Guido Wolf végül elmondta, továbbra is szeretnék, hogy szoros kapcsolatban maradjon a tartomány és Magyarország, ezért meghívta a Balog Zoltánt Baden-Württembergbe egy hivatalos látogatásra.



Balog Zoltán elmondta, hogy a találkozót kétéves egyeztetés előzte meg, és megerősítette, hogy a véleménykülönbségekről komolyan és őszintén tudtak beszélni, valamint, hogy a kormány továbbra is kész az együttműködésre és minden felmerülő kérdés megválaszolására az illegális bevándorlással kapcsolatban.



Magyarország ugyanakkor egyértelműen nemet mond az Európát és Magyarországot fenyegető migrációra - tette hozzá a miniszter.



Balog Zoltán kitért arra is, hogy Magyarország is szeretné az Andrássy Egyetem teljesítményét növelni és a német-magyar kapcsolatok középpontjába állítani, mint az egyetlen német nyelvterületen kívüli német egyetemet.



Emellett dolgoznak majd azon is, hogy az intézmény kutatási és oktatási központként segíteni tudja a gazdasági és a diplomáciai együttműködést az Európai Unió, valamint a Balkán és Délkelet-Európa között - fűzte hozzá.

