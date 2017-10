Egyedülálló honfoglalás kori leletegyüttes Jászberényben

2017. október 18. 21:15

Egyedülálló honfoglalás kori leletegyüttest mutattak be szerdán a jászberényi Jász Múzeumban - közölte a múzeum régésze az MTI-vel, hangsúlyozva: az egyik tárgyhoz hasonlóból eddig még csak egyetlen egy darab került elő a Kárpát-medencében.

Gulyás András elmondta: a 10. század elejéről-közepéről származó tárgyak még tavaly tavasszal bukkantak elő a földből kitermelés közben a Jászberény melletti homokbányában.



A szolnoki Damjanich János Múzeumnak Hajzer Kálmán pusztamonostori lakos jelentette a leletegyüttes darabjait, majd azokat a területileg illetékes Jász Múzeum kapta meg - tette hozzá.



A beszolgáltatott tárgyak nagy része vasból készült, azonban kiemelkedik közülük egy csaknem 11 centiméter magas, aranyozott ezüstlemezből készült, gömbdíszben végződő, kúpos tárgy, mely egykor viselője süvegének tetejét díszíthette - mondta a régész, hangsúlyozva, hogy ehhez hasonló süvegcsúcs eddig még csak egyetlen egy darab került elő a Kárpát-medencében.



Az 1890-ben Beregszászon talált, három darabban előkerült és később restaurált süvegcsúccsal ellentétben a jászberényi példány teljesen ép, és a hozzá köthető többi lelet is, így a honfoglalás korán belül is pontosan meg lehet határozni a tárgyak korát - mutatott rá Gulyás András.



Mint mondta, Jászberényben előkerült egy vas kengyelpár, zabla, vascsatok, vaskarika és nyílcsúcsok is. Ezen kívül találtak ezüstből készült karikát, lemezt, két pénzérmét és egy aranyozott ezüstcsüngőt is.



Gulyás András megjegyezte, hogy valószínűleg egy honfoglalás kori, kis létszámú temetőre bukkantak, és úgy tervezik, folytatják a terület kutatását. Hozzátette: a leletegyüttesből a süvegcsúcsot állandó kiállításon fogják bemutatni a későbbiekben.

MTI