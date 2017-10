Rétvári: szülőföldjükön várnak segítséget a rászorulók

2017. október 19. 09:54

Európába való áttelepítés helyett szülőföldjükön várnak segítséget Európától a rászorulók. Erről az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára beszélt az M1 aktuális csatorna csütörtök reggeli műsorában.

Rétvári Bence felidézte, hogy a múlt héten Budapesten harminc országból mintegy háromszázan vettek részt a keresztényüldözésről tartott nemzetközi konferencián. Mint mondta, a felszólalók egyrészt üdvözölték a rendezvényt, hiszen egy kormány sem szervezett még konferenciát, amely az üldözött keresztényekről szólt volna, holott ők a legnagyobb üldözött csoport világszerte. Hangot adtak továbbá annak is, hogy Magyarország nem csak beszél erről, hanem cselekszik is: számos támogatással, programmal segítenek a Közel-Keleten - fűzte hozzá.



Az államtitkár azt is elmondta, a konferencián felszólaló egyházi vezetők közül senki sem kérte azt, hogy a szegény sorsú embereket telepítsék át Európába. Sőt, azt mondták: olyan segítséget várnak Európától, amellyel szülőföldjükön, a Közel-Keleten indíthatják újra az életüket - tette hozzá.



Rétvári Bence a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában azt mondta: miközben Európában a kvóták nem működnek, a helybe vitt segítség működik. Felhívta a figyelmet, hogy Brüsszel mintegy 1200 ember miatt indított pert Magyarország ellen. Mindeközben a magyar kormány, magyar emberek, segélyszervezetek helyben segítik az embereket. Többek között Libanonban és Irakban csaknem ezer család lakhatásában segít a magyar kormány - emelte ki az államtitkár.

MTI