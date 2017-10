KSH: augusztusban 13,2 százalékkal nőttek a keresetek

2017. október 19. 10:04

Augusztusban a bruttó átlagkereset 13,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit - jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A növekedés üteme alig különbözött az előző havi 13,1 százalékostól, de az augusztusiban szerepet játszott a jutalmak és prémiumok, valamint más egyszeri kifizetések 31,0 százalékos növekedése, ezektől megtisztítva 12,4 százalékos volt a keresetek átlagos emelkedése.

A költségvetési szektorban 17,8 százalékkal emelkedtek az átlagkeresetek, az egyszeri tételek 82,0 százalékos megugrása miatt, de a rendszeres bérek is átlag felett, 14,4 százalékkal nőttek. A versenyszférában 11,5 százalékos volt a keresetek éves növekedése és a rendszeres kifizetések is 11,6 százalékkal emelkedtek.



Az év első nyolc hónapjában a bruttó és a nettó keresetek egyaránt 12,7 százalékkal nőttek.



Az augusztusi 2,6 és az első nyolc havi 2,4 százalékos inflációval számolva a 13,2 és 12,7 százalékos nettó keresetnövekedés 10,4, illetve 10,0 százalékos reálbér emelkedésnek felel meg.



A KSH ezúttal is megismételte, hogy a növekedésre a minimálbér és a garantált bérminimum 15, illetve 25 százalékos emelése, a költségvetési szféra egyes területeit, továbbá az állami közszolgáltató cégek dolgozóit érintő keresetrendezés volt hatással.



Augustusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók nemzetgazdasági szintű átlagos bruttó keresete - a legalább öt főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a megfigyelt nonprofit szervezeteknél - 292 400 forint volt. A nettó kereset családi kedvezmény nélkül 194 500 forint volt, a kedvezményt is figyelembe véve pedig 202 400 forintra becsülhető - közölte a KSH.



A közfoglalkoztatottak száma az augusztusig eltelt egy évben 47 ezerrel csökkent és bruttó keresetük 3,7 százalékkal emelkedett. Ettől megtisztítva az átlagkeresetek 11,9 százalékkal emelkedtek.



Augusztusban a vállalkozásoknál 300 ezer forint volt a bruttó átlagkereset, ami február óta a legalacsonyabb összegnek számít, ebből a rendszeres jövedelem 288 ezer forintra rúgott és az átlagosan 12,3 ezer forintos prémiummal együtt 199 ezer 600 forintos nettó kereset adódott belőle.



A költségvetési szférában 325 ezer forint volt a közfoglalkoztatottak nélkül számolt bruttó átlagkereset, amiből az egyszeri prémiumok 26 ezer 400 forintot tettek ki. A nettó keresetek átlaga 216 ezer forintra jött ki, ami 26 ezer 400 forinttal több az egy évvel korábbinál.



Az iparban és az építőiparban egy év alatt 11,6, illetve 12,4 százalékkal, rendre 307 ezer és 222 ezer 700 forintra emelkedtek a bruttó átlagkeresetek augusztusra. A versenyszférán belül az ingatlanszektor regisztrálta a legmagasabb 19,5 százalékos keresetnövekedést, amivel augusztusra 412 ezerre emelkedett a bruttó átlagbér. A pénzügyi biztosítási szektorban 511 ezer forint volt a bruttó kereset 6,9 százalékos emelkedéssel.



A közigazgatás és védelem terén 16,6 százalékos emelkedéssel 384 ezer forintra nőtt a bruttó átlagkereset, az egészségügyben 282 ezer, az oktatásban 291 ezer forintos bruttó átlagfizetést regisztrált a statisztika, ami 22,2, illetve 7,8 százalékos növekedés tavaly augusztushoz viszonyítva.



A KSH adataiból kiderül az is, hogy az alkalmazásban lévők száma 42 ezerrel, 1,4 százalékkal, a közfoglalkoztatottak létszámcsökkenését is tekintetbe véve 88 ezerrel (3,2 százalékkal) nőtt, ebből 55 ezren a versenyszférában találtak állást.

MTI