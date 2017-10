Fidesz: ha az ellenzéken múlna, a bérek sem nőnének

2017. október 19. 12:17

Ha az ellenzéki pártokon múlna, a bérek sem nőnének, hiszen sorra nemmel szavaztak a béremelésekre és az adócsökkentésekre - mondta Puskás Imre, a Fidesz szóvivője csütörtökön az MTI-nek, reagálva a Központi Statisztikai Hivatal friss adataira, amelyek szerint augusztusban 13,2 százalékkal nőttek a keresetek.

A kormánypárt szóvivője úgy fogalmazott: Gyurcsány Ferenc és a szocialisták kormányzása alatt "megalázó béreket" fizettek a dolgozóknak, "agyonadóztatták" a munkavállalókat és a vállalkozásokat. Több mint duplája volt a társasági adó és a személyi jövedelemadó, eltörölték a családi adókedvezményt, és elvettek egyhavi bért a közszféra dolgozóitól - sorolta.



2010 óta azonban a béremeléseknek és az adócsökkentéseknek köszönhetően átlagosan több mint 50 százalékkal nőttek a nettó bérek - hangsúlyozta Puskás Imre.



Jelezte, jövőre is folytatódnak az adócsökkentések és a béremelések, tovább emelkedik a minimálbér és a szakmunkás minimálbér, folytatódnak a közszféra béremelései, tovább nő a kétgyermekesek adókedvezménye, és tovább csökkennek a munkát terhelő adók, így a vállalkozások is folytatni tudják a béremeléseket.



A Fidesz szóvivője szerint az ellenzék ugyanott folytatná, ahol abbahagyta, most is adóemeléseket akarnak, el akarják törölni a családi adórendszert, vissza akarják állítani az "akár 30-38 százalékos adókulcsokat", és Brüsszelre akarják bízni, hogy a magyarok mennyit adózzanak.

MTI