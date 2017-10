Madrid folytatja az alkotmányos eljárást

2017. október 19. 12:20

A spanyol kormány szerint a katalán elnök nem tett eleget a felszólításnak, hogy tisztázza, kinyilvánította-e Katalónia függetlenségét, és állítsa helyre az alkotmányos rendet Katalóniában, ezért Madrid az alkotmány 155-ös cikkében előírt eljárást folytatja - jelentette be Ínigo Méndez de Vigo kormányszóvivő csütörtökön.

"A spanyol kormány folytatja az alkotmány 155-ös cikkében előírt eljárásokat, hogy helyreállítsa a törvényességet Katalóniában" - fogalmazott a politikus rendkívüli sajtótájékoztatóján.



Mint mondta, a spanyol kormány szombaton rendkívüli ülést tart, hogy döntsön azokról az intézkedésekről, amelyeket a parlament felső háza, a szenátus elé terjeszt.



Hangsúlyozta: az intézkedések célja védeni a spanyolok, és köztük Katalónia polgárainak általános érdekeit, és helyreállítani az alkotmányos rendet a katalán autonóm közösségben.



Méndez de Vigo megköszönte a kormány nevében a különböző politikai erők támogatását, és kitért arra, hogy ezekben a pillanatokban zárnak le egy többségi, és egyetértésen alapuló választ a függetlenségi kihívásra az ellenzéki Spanyol Szocialista Munkáspárttal és a Ciudadanos (Állampolgárok) nevű liberális középutas párttal.



Nyilatkozatában a spanyol kormányszóvivő elítélte a katalán kormány hozzáállását, hogy szándékosan és szisztematikusan kereste az intézményi szembenállást a súlyos károk ellenére, amelyet azzal okoz az együttélésben és a gazdaságban.



"A spanyol kormány minden tőle telhetőt megtesz, hogy mielőbb visszaállítsa a törvényességet és az alkotmányos rendet, hogy helyreállítsa a békés együttélést a polgárok között, és megfékezze a gazdaság romlását, amit a jogbizonytalanság okoz" - hangsúlyozta a spanyol kormányszóvivő.



Carles Puigdemont katalán elnök csütörtökön Mariano Rajoy spanyol miniszterelnöknek küldött levelében azt írta: a katalán regionális parlament szavazást tarthat Katalónia függetlenségének kinyilvánításáról, ha a madridi központi kormány "továbbra is akadályozza a párbeszédet, és folytatja az elnyomást".



A csütörtöki volt a második határidő, amit a spanyol kormány adott a katalán elnöknek, hogy válaszoljon a kérdéseire azóta, hogy október 10-én Carles Puidemont a katalán parlamentben kijelentette: az október 1-i népszavazással Katalónia elnyerte a jogot, hogy független állammá váljon.



Ezt követően a katalán parlament függetlenségpárti többségének képviselői aláírták Katalónia függetlenségi nyilatkozatát, amelynek végrehajtását az elnök felfüggesztette.



Másnap a spanyol kormány hivatalosan felszólította a katalán kormányt: tisztázza, hogy kinyilvánította-e Katalónia függetlenségét, és erre első határidőként a hétfő délelőtt 10 órát szabta meg.



Carles Puigdemont válaszában nem adott egyértelmű választ a kérdésre, viszont párbeszédre kérte Mariano Rajoyt.



A spanyol kormányfő aznap újabb levelet küldött a katalán elnöknek, amelyben kifejtette, hogy a törvényességhez visszatérés megelőz bármilyen demokratikus párbeszédet. Erre adott most választ a katalán elnök.



A spanyol kormány eddig nem közölte, hogy konkrétan milyen lépéseket tervez. Az alkotmány 155-ös cikke csupán azt határozza meg, hogy ha a kormány azt alkalmazni akarja, akkor javasolt intézkedéseinek listáját el kell küldenie a szenátusnak, amely megvitatja őket, majd pedig szavaz róluk. A folyamat - az előzetes, nem hivatalos vélemények szerint - akár több hétig is eltarthat.

MTI