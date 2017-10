Október 23. - Négy zenekar ingyenes koncertje

2017. október 19. 16:19

Négy népszerű zenekar ad ingyenes Szabadságkoncertet a Millenárison - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) csütörtökön az MTI-hez eljuttatott közleményében.

A központi rendezvénysorozat szervezői a családi programok és az Időkapuk interaktív játék mellett Szabadságkoncerttel is készülnek: a Millenáris B épületében a "nagy fesztiválok rendszeres előadói": a New Level Empire, a Bagossy Brothers Company, a Margaret Island és az Irie Maffia lép fel.



Mint kiemelték: a belépés ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, már csak korlátozott számban vannak jegyek.



Az NFM közleményében azt írta: az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 61. évfordulója a "főhajtás, a megemlékezés, a tiszteletadás mellett a közös élményekről, a szabadság örömteli megünnepléséről is szól".



Az NFM által szervezett nemzeti ünnepi programok keretében október 23-án reggel felvonják Magyarország lobogóját a Kossuth Lajos téren, a 15 órakor kezdődő központi ünnepségen a Terror Háza Múzeumnál Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet.



Ezt megelőzően már október 22-én, vasárnap megkezdődnek a programok többek között a hagyományos műegyetemi megemlékezésekkel és a fáklyás felvonulással.

MTI