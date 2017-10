Október 23. - Kós Károly-kiállítás nyílt Ankarában

2017. október 19. 16:31

Kós Károly-kiállítás nyílt csütörtökön a török fővárosban található Ankara Egyetemen az ankarai magyar nagykövetségnek az 1956-os forradalom és szabadságharc közeledő emléknapja alkalmából rendezett háromnapos eseménysorozata keretében.

A tárlatot február elején elsőként az Isztambuli Magyar Intézetben (IMI) állították ki, miután idén száz éve, hogy 1917-ben megkezdte működését az első állami alapítású külföldi magyar kutatóintézet, a Konstantinápolyi Magyar Tudományos Intézet és ezzel útjára indult az intézményesített magyar kulturális diplomácia. 1918 novemberében történt bezárásáig az intézetben hat ösztöndíjas fordult meg, köztük a fiatal Kós Károly.



A Kós Károly munkásságát és a Konstantinápolyi Magyar Tudományos Intézet történetét bemutató kiállítást Ankarában Szőcs Géza miniszterelnöki megbízott nyitotta meg. Szőcs Géza beszédében rámutatott: az Oszmán Birodalom évszázadokon keresztül közvetítette a Nyugat felé, így a Magyar Királyság felé is az egész Kelet tárgyi és szellemi gazdagságát.



Kifejtette: a történelemben a két állam hosszabb ideig kemény küzdelmeket is vívott egymással, de az érték- és tudáscsere még ilyen körülmények között is működött. Mély és komplex az a gazdagság, az a szellemi vagyon, amely összeköti a két nemzet történelmét, sőt magát a két nemzetet.



Kiss Gábor ankarai magyar nagykövet hangsúlyozta: a kiállítás Ankarában aligha találhatott volna méltóbb helyet az Ankara Egyetemnél, ahol hungarológia tanszék is működik, bizonyítékául, hogy a magyar és a török nép egymás iránti érdeklődése töretlen és a szándék kölcsönös a kapcsolatok fejlesztésére. Kiemelte: a tárlat jelentősége abban rejlik, hogy az érdeklődők bepillantást nyerhetnek a kétoldalú kapcsolatok 20. századi történetének és Kós Károly életútjának egy eddig kevéssé ismert fejezetébe.



Kós Károly 1917 februárjától 1918 májusáig tartózkodott az Oszmán Birodalom fővárosában. Elkészítette a nagyváros térképét, megfigyeléseket végzett a hagyományos oszmán építészet területén, tanulmányozta Szinán mester munkáit, javaslatokat tett a városfejlesztés kijelölendő főbb irányelvei tekintetében, végül pedig mindezt Sztambul című könyvében foglalta össze.



A kiállítás többéves levéltári kutatásokon alapul. A tárlat felépítését Fodor Gábor, az IMI igazgatója és a kiállítás kurátora ismertette Ankarában a jelenlévőkkel. Az anyag első része (Az építész) Kós Károly életútját és munkásságát mutatja be, a második (Sztambul) isztambuli tevékenységébe enged bepillantást, míg a harmadik (Az intézet) a Konstantinápolyi Magyar Tudományos Intézet másfél éves történetét hivatott bemutatni.



A közeledő magyar nemzeti ünnep alkalmából október 19. és 21. között az ankarai nagykövetség más kulturális programokkal is várja a Magyarország iránt érdeklődőket.



A Magyar Kulináris Napok keretében Füzy Zsolt, Krutek László és Roncsák Norbert mesterszakácsok készítenek hagyományos magyar ételeket magyar alapanyagokból egy ankarai hotelben.



Nyáry László és cigányzenekara október 20-án és október 21-én egy-egy étteremben játszik. A Nyáry Károly Trió október 19. és 21. között esténként a Sky Vue bárban szemezget a dzsessz klasszikusaiból.

MTI