Völner: Brüsszel ismét kettős mércét alkalmaz

2017. október 19. 16:34

Brüsszel ismét kettős mércét alkalmaz - így reagált Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a strasbourgi székhelyű Európa Tanács különmegbízottjának a magyarországi bevándorláspolitikát bíráló jelentésére közleményben csütörtökön.

Az IM "a leghatározottabban visszautasítja" Tomás Bocek, az Európa Tanács (ET) főtitkára menekültügyi különmegbízottjának állításait.



Az igazságügyi tárca szerint a különmegbízott jelentése nem felel meg a valóságnak. Brüsszel azért támadja Magyarországot, mert megvédi a schengeni határt és szabályosan lefolytatja a menedékkérelmi eljárásokat, miközben például a franciaországi Calais-nál kialakult illegális migránstáborok és törvényen kívüli helyzet miatt nem lehetett hallani a menekültügyi különmegbízott hangját.



Az IM arra is felhívta a figyelmet, hogy az ET-hez kapcsolódó, strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága márciusban meghozott, két bangladesi menedékkérővel kapcsolatos döntése nem állapított meg embertelen, megalázó bánásmódot, és nem is végleges. Az ügy a magyar kormány kérelme folytán nagykamarai felülvizsgálattal folytatódik.



Az IM közleménye szerint a kormány a nagykamara előtti eljárásban igazolni fogja, hogy a kérelmezők elhelyezése nem minősül "de facto fogva tartásnak", és ügyük elbírálása során működtek a megfelelő garanciák.



A kormány álláspontja szerint a magyar szabályozás és az azzal kapcsolatban foganatosított intézkedések összhangban vannak az EU jogával, nem sértenek emberi jogokat, és nem ellentétesek a strasbourgi bíróság eljárásának alapjául szolgáló Emberi Jogok Európai Egyezményével. A nagykamara döntése előtt bármiféle minősítés a nyilatkozó elfogultságát tanúsítja - közölte az IM.



Tomás Bocek, az Európa Tanács (ET) főtitkárának menekültügyi különmegbízottja csütörtökön közzétett jelentésében rögzítette: óriási kihívás elé állította a bevándorlóáradat 2015-2016-ban Magyarországot, a hatóságok válaszintézkedései közül azonban több is súlyos aggályokat vet fel a menekültek és a migránsok emberi jogainak, alapvető szabadságjogainak védelmét illetően.



Az EU-tól független kormányközi szervezet különmegbízottjának jelentése szóvá teszi többek között, hogy a menedékkérők automatikus őrizetbe vétele a "de facto szabadságvesztés" aggályát veti fel a magyarországi tranzitzónákban, valamint az új magyar szabályozás alapján kísérő nélküli gyerekeket is fogva tartanak menekültügyi eljárásuk idejére.

MTI