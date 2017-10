Barack Obama visszatér a politikába

2017. október 19. 18:10

Barack Obama, az Egyesült Államok volt elnöke visszatér a politikába, és demokrata párti kormányzójelöltek mellett kampányol.

A volt elnök csütörtökön New Jerseyben és Virginiában szólal fel pártja kormányzó-jelöltjei mellett. Mindkét szövetségi államban ugyanis november 7-én lesznek a voksolások, s pillanatnyilag mindkét államban a Demokrata Párt jelöltjeinek előnyét jelzik a felmérések.



Elemzők a virginiai választás eredményét tartják fontosabbnak, mert jelzést adhat a jövő évi, úgynevezett félidős választások várható eredményeire nézve is. Virginia fontosságát erősíti, hogy ez volt az egyetlen déli szövetségi állam, ahol a tavalyi elnökválasztáson, ha nem is nagy arányban, de a demokraták elnökjelöltje, Hillary Clinton győzött. Virginia ugyanis a szövetségi főváros, Washington DC mellett fekszik, s bár az állam középső és déli vidékei többségükben republikánus szavazók, a Washingtonhoz közeli északi részeken a demokraták az erősebbek. Virginiában most Ed Gillespie, George W. Bush volt elnök munkatársa indul a republikánusok elnökjelöltjeként, s ha veszít, akkor ezért Donald Trump jelenlegi elnököt okolják majd.



Barack Obama a Fehér Házból történt januári távozása óta nem nagyon vett részt az országos politikában. Három hónapig szabadságon volt, majd emlékiratai összeállításába fogott, és csak nagyon ritkán szólalt meg, akkor is nagyobb horderejű ügyekben. Például a klímaváltozás, vagy az egészségbiztosítás kérdéseiben hallatta hangját.



A volt elnök a demokrata párti szavazók körében változatlanul nagy támogatottságot tudhat magáénak, sőt egyes médiumokban a feleségét, Michelle Obamát még lehetséges elnökjelöltként is gyakran említik.

MTI