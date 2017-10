Szél Bernadett szerint kis Svájc tudnánk lenni

2017. október 19. 23:05

Kormányra kerülése esetén a Lehet Más a Politika (LMP) tudásalapú társadalmat fog építeni, szemben Orbán Viktorral, aki munkaalapú társadalmat épít - hangoztatta az ellenzéki párt miniszterelnök-jelöltje csütörtökön Sopronban, sajtótájékoztatón.

Szél Bernadett kiemelte: a tudásalapú társadalommal "kis Svájc tudnánk lenni" Kelet-Közép-Európában; ehhez az innovációs és kutatás-fejlesztési szektort, valamint az oktatást kellene fejleszteni. Magyarországnak erre megvannak a lehetőségei - mondta.



A politikus szerint egész Európa felült arra a vonatra, amely "iszonyatosan gyorsan száguld az okos forradalom szárnyain". A választás tétje pedig az - folytatta -, hogy Magyarország be tud-e csatlakozni vagy végérvényesen lemarad, és egy olyan harmadik világ lesz az EU-n belül, ahol a munkavállalók nem tudnak megélni, ezért folyamatosan mennek el az országból.



Hozzátette: pártja száz költségvetési forintból huszat az oktatásra szeretne fordítani, az oktatás átalakítása lesz a legfontosabb feladat kormányra kerülésük esetén.



Beszélt arról is, hogy az innovációra és kutatásfejlesztésre jutó forrásokat bővíteni kell. Kifejtette: jelenleg egy, legfeljebb két forintot költ erre a kormány száz költségvetési forintból, "aminek jelentős részét el is lopják". Az LMP minimum három forintot adna támogatásként, és "senki a piszkos kezét nem tenné rá". Ezeknek a vállalkozásoknak gazdasági stabilitásra is szükségük van, ehhez az ipari innovációs parkok és az inkubátor szolgáltatások jelenlétét kell erősíteni - mondta.



A miniszterelnök-jelölt szerint Orbán Viktor a "múlt embere", az ő megközelítései felett eljárt az idő. Példaként hozta fel, hogy az autógyártást milliárdokkal támogatja a kormány, pedig kutatások szerint öt éven belül 40-60 százalékkal kevesebb dolgozót tudnak majd ezek a gyárak alkalmazni a robotizáció miatt. Azokat a támogatásokat, amelyeket három évnél hosszabb időre kaptak ezek a cégek, várhatóan nem tudják majd az ország javára fordítani. Erre az időszakra már most el kellene kezdeni a felkészülést - mondta.



Hozzátette: a kormány megadóztatja a megújuló energiát, pedig az a legjobb befektetés a jövőbe. Egy korábbi programjukban kimutatták, hogy sok munkahelyet lehetne teremteni, ha teret kapnának a megújuló energiák, amelyek ráadásul a szuverenitásunkat is biztosíthatnák, mert az ország igényét képesek lennének fedezni.



A Szél-terv alapvető üzenete, hogy Magyarország sokkal többre képes, mint amennyit jelenleg kihozunk belőle - fűzte hozzá.

MTI