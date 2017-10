Állami iskolát neveznek el Barack Obamáról

2017. október 20. 10:18

Barack Obama volt elnök nevét veszi fel Mississippi állam fővárosában, Jacksonban az amerikai polgárháború egyik fontos déli szereplőjéről elnevezett általános iskola - írta csütörtökön egy helyi lap.

A Jefferson Davis iskola vezetése úgy döntött, hogy a szülők és a pedagógusok kérésére az intézmény nevet változtat: törli a polgárháborús idők konföderációs elnöke, Jefferson Davis nevét, és helyette az Egyesült Államok 44. elnöke, Barack Obamaét veszi fel.



A döntést az iskola oktatói és szülői közössége együttesen hozta meg, és kérte az intézmény vezetőit a névváltoztatásra.



A The Clarion-Ledger című helyi újság tudósítása szerint a döntést valószínűleg elősegítette, hogy az országban hosszú hetek óta vita dúl az 1861 és 1865 közötti polgárháború és szereplői megítéléséről, valamint egyes polgárháborús szereplők szobrainak közterekről történő elszállításáról.



A cikkben emlékeztettek arra is, hogy a névváltoztatást kérő iskola diákjainak 98 százaléka afroamerikai. A lapnak nyilatkozott Janelle Jefferson, a szülők és a tanárok együttes munkaközösségének vezetője, aki azt mondta: az iskola most majd olyan személyiség nevét viseli, aki "maradéktalanul megtestesíti a helyi családok eszményeit és felfogását".



A Déli Szegénység és Törvényesség Központ nevű, emberi jogi ügyekkel foglalkozó szervezet adatai szerint az Egyesült Államokban több mint száz állami iskola viseli az egykori konföderációs elnök, Jefferson Davis nevét.

MTI