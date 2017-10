A tatár kisebbségnek lehet, a magyaroknak nem

2017. október 20. 10:22

A roma és tatár etnikumnak van saját nemzeti ünnepnapja Romániában, a magyaroknak továbbra sem lehet. A parlament felső háza visszaküldte a szakbizottsághoz az RMDSZ törvénytervezetét, amely ünnepnappá és munkaszüneti nappá nyilvánítaná március 15-ét a romániai magyarok számára.

A tervezet szerint az önkormányzatok és intézmények költségvetési forrásból szervezhetnének ünnepségeket március 15-én. Ezekről különkiadásban számolhatna be a román közmédia, és a magyar nemzetiségűek szabadnapot igényelhetnének nemzeti ünnepükkor. A szavazás előtti napon volt egyfajta konszenzus, megvolt a többség a tervezet támogatására, aztán másnapra ez teljes mértékben megváltozott.

Tánczos Barna, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szenátora szerint picit túlzás azt mondani, hogy volt konszenzus. Volt egy kényszerhelyzet egy bizonyos politikai tárgyalási pillanatban, még akkor, amikor az új szociáldemokrata kormány megalakult. Ez a kényszerhelyzet úgymond 24 órán keresztül tartott, majd egy erős RMDSZ és magyarellenes sajtókampánnyal sikerült megfordítani a helyzetet és hétfőről keddre olyan helyzetet kialakítani a magyar ügy kapcsán, amely visszalépésre kényszerítette a szociáldemokratákat. Álláspontjuk az volt, hogy ha a kormányuk megbukik, sem vállalják azokat, amiket egy nappal korábban még megígértek – többek között a március 15-i törvénytervezetet is.

A román parlament szerint gyalázat lenne az ünnepnap a románok számára

A szenátor elmondása szerint fontos számukra az, hogy a magyar nép és a magyar nemzet történelmének egyik legszebb pillanata, március 15-e a román törvény által hivatalosan elismert ünnep lehetne. Az ünnepségeket eddig is megszervezték és továbbra is meg fogják, de szimbolikus üzenetet is hordozna az, hogy hivatalosan elismernék a nemzeti ünnepet – hangsúlyozta a szenátor.

A román parlament próbálja tagadni, hogy az erdélyi magyarok múltja, jelenje és jövője Erdélyben törvényerőre emelhető. A román parlament szerint ugyanis ez az ünnepnap a románság számára egy gyalázat lenne.

Tánczos Barna nevetségesnek és siralmasnak nevezte ezt az álláspontot. Véleménye szerint olyan, történelmet nem ismerő, manipulatív vélemények hangoztak el az elmúlt időben, amelyek nevetségesek és siralmasak. A negatív hangulat véleménye szerint tudatosan generált. A szenátor tart arról, hogy ez a jelenlegi időszak csak egy epizódja a 2018-as centenáriumi hangulatnak, és véleménye szerint ez később sem fog változni.

hirado.hu - M1 Híradó