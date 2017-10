Harmincmilliárdból újulhat meg a Jahn Ferenc kórház

2017. október 20. 11:16

1,3 milliárd forintból a diagnosztikai és terápiás eszközparkot, valamint az informatikai hátteret fejlesztik, további 1,6 milliárdból pedig egy új, a sürgősségi ellátást is magában foglaló szakrendelői tömb épül a Köves utcai telephelyen - írja a Magyar Idők.

Mintegy harmincmilliárd forintból újulhat meg a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, az Egészséges Budapest program részeként – jelentette be Kucsák László, a Fidesz országgyűlési képviselője az intézményben tartott sajtótájékoztatón – írja a Magyar Idők.

A politikus beszámolt róla, hogy a beruházáshoz már idén hárommilliárd forint rendelkezésre áll: 1,3 milliárd forintból a diagnosztikai és terápiás eszközparkot, valamint az informatikai hátteret fejlesztik, további 1,6 milliárdból pedig egy új, a sürgősségi ellátást is magában foglaló szakrendelői tömb épül a Köves utcai telephelyen. Ezek mellett energetikai fejlesztések is történtek 1,7 milliárd forint uniós forrásból – tette hozzá.

Kucsák László a hosszú távú tervekről szólva arra is kitért: az új épület elkészülte után a régi épületek elektromos hálózatának és gépészetének felújítása kezdődhet el, valamint megújul a konyhaépület, és egy mosodát is felépítenének. Ezek mellett a csepeli telephelyen mozgásszervi-rehabilitációs részleget hoznak létre, és kialakítanak egy húszágyas hospice-osztályt is. A tervek között szerepel egy új MR-készülék beszerzése, továbbá a műtéti ellátást segítő eszközpark is megújul majd.

hirado.hu - Magyar Idők