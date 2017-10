Madrid előrehozott katalán választások kiírását tervezi

2017. október 20. 12:40

Januárban előrehozott helyi parlamenti választások megrendezése szerepel a spanyol kormány tervezett intézkedései között Katalóniában, amelyről megállapodott az ellenzéki Spanyol Szocialista Munkáspárttal (PSOE) - erősítette meg Carmen Calvo szocialista politikus a spanyol közszolgálati televíziónak nyilatkozva az eldiario.es internetes lap értesülését pénteken.

Carmen Calvo szerint az alkotmány 155-ös cikkének alkalmazása nem az autonómia felfüggesztését jelenti, hanem a törvényesség és alkotmányos rend helyreállítását Katalóniában.



Hangsúlyozta: a katalán elnöknek van még ideje, amíg a spanyol parlament felsőháza, a szenátus nem szavaz az intézkedésekről, hogy maga jelentsen be előrehozott választásokat. "Kérjük is, hogy tegye meg" - tette hozzá.



A politikus nem kívánt részleteket elárulni arról, hogy mi áll a spanyol konzervatív kormány és a spanyol parlament legnagyobb ellenzéki pártjának megállapodásában.



Az eldiario.es úgy tudja, a javaslatcsomagban a "lehető legkisebb mértékű" beavatkozás szándéka szerepel, amelynek célja a választási folyamat biztosítása. Így az intézkedések nem érintenék a például a katalán közszolgáltatások működését.



Az internetes lap szerint az ideiglenes állami beavatkozás részeként tovább fokoznák a pénzügyi kontrollt, a spanyol pénzügyminisztérium felügyelete alá kerülne a helyi adók beszedése is. Az oktatás területén olyan intézkedéseket javasolnának, amelyek garantálják, hogy a szavazóhelyiségeknek kijelölt oktatási intézmények kinyissanak a választás napján. Továbbá átmenetileg a spanyol belügyminisztérium felügyelete alá kerülhet a katalán rendőrség, hogy így garantálják a közrendet.



A spanyol kormány a szocialisták mellett rendelkezik a Ciudadanos (Állampolgárok) nevű liberális, középutas párt támogatásával is, amely a katalán parlamentben a legnagyobb ellenzéki erő. Ők azok, akik hetek óta sürgetik az alkotmány 155-ös cikkének alkalmazását, és előrehozott választások megrendezését Katalóniában.



A spanyol kormány szombaton rendkívüli ülést tart, amelyen végleges döntés születik arról, hogy végül pontosan milyen intézkedéseket terjeszt be a szenátusnak az alkotmány 155-ös cikke alapján. Ez a passzus ad lehetőséget az államnak, hogy alkotmánysértés esetén beavatkozzon, és helyreállítsa a törvényes és alkotmányos rendet az autonóm közösségekben.



Sajtóértesülések szerint a szenátus elnöksége még szombaton összeül, hogy meghatározza a javaslatcsomag tárgyalásának menetét.



Az Europapress spanyol hírügynökség információi szerint külön parlamenti bizottságot hoznak majd létre 27 szenátusi képviselővel, amely megvitatja a tervezett intézkedéseket.



A bizottság által elfogadott javaslatcsomagról vitát és szavazást tartanak a felsőház ülésén. Nem hivatalos információk szerint erre október 27-én vagy október 30-án kerülhet sor.



Az intézkedések elfogadásához a képviselők abszolút többségének támogatása szükséges, ezzel a spanyol kormánypárt egymaga is rendelkezik. A megszavazott intézkedéscsomag azt követően lép hatályba, hogy megjelenik a hivatalos állami közlönyben.

MTI