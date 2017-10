Gyurcsány még most is uralkodik az MSZP-én

2017. október 20. 12:45

Gyurcsány még most is képes személyi változásokat előidézni az MSZP-ben

Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnöknek még jelenleg is akkora a hatása az MSZP-re, hogy személyi változásokat képes előidézni a szocialistáknál - mondta pénteken az M1 aktuális csatornán a Médianéző Kft. igazgatója.

Boros Bánk Levente politológust azzal kapcsolatban kérdezték, hogy menesztették az MSZP szóvivőjét, Nyakó Istvánt, és sajtóhírek szerint ebben Gyurcsány Ferencnek, a Demokratikus Koalíció (DK) elnökének is volt szerepe.



Úgy fogalmazott: Gyurcsány Ferenc, aki "tönkretette, majd otthagyta" az MSZP-t, még most is olyan hatást tud a pártra gyakorolni, amellyel személyi változásokat idéz elő. Az esetet ismertetve azt mondta: az MSZP egyik helyi szervezete valamit megjelentetett a közösségi médiában, mire a DK, Gyurcsány Ferenc pártja perrel fenyegetőzött. Ezt követően az MSZP szóvivője "határozottabb kiállást tanúsított" szintén a közösségi médiában, ez után "Gyurcsány Ferenc állítólagos kérésére, nyomására, de mindenképpen a DK fenyegetésére" az MSZP elnöke úgy döntött, hogy eltávolítja saját pártja szóvivőjét. Mindezt azért, mert egy ellenérdekelt párttal szemben kritikát fogalmazott meg - hangsúlyozta Boros Bánk Levente.



A politológus azt mondta: talán nem is történt hasonló eset az elmúlt 27 évben.



Az ügy előzménye, hogy az MSZP szekszárdi szervezete Facebook-oldalán azt írta, Gréczy Zsolt DK-szóvivő fideszesekkel tárgyalt a városban egy pincészetben. Gréczy Zsolt tagadta az állításokat, azt mondta, tanúi vannak rá, hogy Budapesten volt péntek délután, és beperli a helyi MSZP-t. Az MSZP országos szervezete közleményben reagált, amelyben egyebek mellett azt írták: "ha minden, az MSZP számára sértő és igaztalan Facebook-bejegyzés után feljelentenénk a DK-t, akkor Handó Tündének külön táblabíróságot kellene felállítani az ügyek tárgyalására".



Ezt követően Molnár Gyula MSZP-elnök kedd este bejelentette, felmenti a munkavégzés alól az "átgondolatlanul kiadott rossz stílusú közlemény" felelősét. A hvg.hu tudta meg, hogy Nyakó Istvánt, az MSZP sajtófőnökét mentette fel.

MTI - M1