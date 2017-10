Moszkvai tenisztorna - Babosék nyerték a páros döntőt

2017. október 20. 14:20

Babos Tímea és Andrea Hlavackova megnyerte a párosversenyt a moszkvai keménypályás tenisztornán.

A magyar játékos és cseh partnere - a viadal első kiemeltje - 1 óra 8 perces mérkőzésen, döntő rövidítésben múlta felül a Nicole Melichar, Anna Smith amerikai, brit duót pénteken.



Az első szettben Babosék határozott és pontos játékkal 12 perc alatt 4-0-s előnyre tettek szert, s azzal együtt könnyedén nyerték a 26 perces szakaszt, hogy az ellenfél a végére magára talált.



Olyannyira belelendült Melichar és Smith, hogy a második játszmát 33 perc alatt meg is nyerte, így következhetett a döntő rövidítés, amelyben a magyar, cseh páros megint ellenállhatatlanul játszott, s kilenc perc alatt 10-3-ra győzött.



"Boldog vagyok, hogy újabb versenyt sikerült nyernünk! Nagyon nehéz héten vagyunk túl, de lényeg a győzelem - nyilatkozott Babos Tímea hivatalos honlapján. - Kiválóan szervezett versenyen vettünk részt, nagyszerűen éreztük magunkat. Most irány Szingapúr és a páros-világbajnokság. Remélem, hogy ott is hasonlóan sikeresek leszünk."



Babos Hlavackovával hatodszor játszott idén döntőt, előzőleg, Rabatban, Quebec Cityben és Taskentben a legjobb volt a páros, Madridban és Pekingben pedig kikapott a fináléban. A magyar teniszező pályafutása 23. döntőjét játszotta WTA Touron pénteken és a 15. tornagyőzelmét aratta - olvasható a babostimea.hu oldalon.



A magyar, cseh kettős legközelebb a vasárnap kezdődő WTA-világbajnokságon szerepel.



Eredmény (a WTA honlapjáról):

női páros, döntő:



Babos Tímea, Andrea Hlavackova (magyar, cseh, 1.)-Nicole Melichar, Anna Smith (amerikai, brit) 6:2, 3:6, 10-3 - döntő rövidítés

MTI