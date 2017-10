A budapesti fejlesztések kérdése már nem zsákbamacska

2017. október 20. 15:41

Elkészült a Budapest 2030 valós fejlesztési terveket és elképzeléseket tartalmazó dokumentum, így többé már nem zsákbamacska, hogy milyen fejlesztések lesznek Budapesten - mondta Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) rendezvényén pénteken Budapesten.

A mérnöki alapossággal elkészített dokumentum iránytű a városban élőknek, a kerületi önkormányzatoknak, és a városba érkező potenciális befektetőknek - mondta.



Alapvető fontosságúnak nevezte, hogy Budapest Főváros Önkormányzata kész tervekkel rendelkezik a város hosszú- és rövid távú fejlesztésére egyaránt, és kidolgozta a főváros egyedi adottságaira és kihívásaira választ adó kiemelt fejlesztési programokat.



Kitért arra, hogy a stratégiában nagy hangsúly van a tömegközlekedési fejlesztéseken is. Legnagyobb kihívásnak a 3-as metró elkezdődött felújítását nevezte, ami Magyarország legforgalmasabb felszín alatti útvonala. A felszíni pótlásában "csodákat nem tudnak tenni" - jegyezte meg. A fővárosi buszflottát két éven belül teljesen lecserélik, a főváros villamoshálózata bővülni fog, és a következő két évben 60 új villamost szereznek be. Tájékoztatása szerint a Duna-partot szeretnék közelebb hozni a városban élőkhöz, új sétányok, és kerékpáros útvonalak létesülnek. Az Árpád-híd és a Margit-híd között már elkészült, és meg fog újulni a sétány a Margit-híd és a Lánchíd között, valamint a Lánchíd és az Erzsébet-híd között is.



Rámutatott arra is, hogy idén az ingatlanfejlesztések értéke várhatóan meghaladja majd a 2,5 milliárd eurót a fővárosban, ami óriási előrelépés. Budapest biztonságos és kiszámítható célpontja a nemzetközi befektetéseknek, jövőre a fejlesztések értéke az irodafejlesztési trendek alapján is megduplázódhat.



Kérdésre válaszolva elmondta: a repülőtérre vezető út tervezése tart, az engedélyes tervek 2018 tavaszra lesznek meg. Az első ütem kivitelezése 9-10 milliárd forintba kerül, és a kétszer kétsávos út beruházása 2018 év végén indulhat.



Azt is elmondta, hogy a kisföldalatti felújítása és meghosszabbítása sem kérdés, a járműveket ki kell cserélni. A kormány finanszírozza a prototípus elkészítését, melyre már van típusengedély.

MTI