Szélesi Zoltán a megbízott kapitány

2017. október 20. 18:04

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöksége arról döntött, hogy a magyar válogatottat ideiglenes megbízatással Szélesi Zoltán irányítja idei utolsó két mérkőzésén.

Az MLSZ Facebook-oldalán közölte pénteken, hogy az elmúlt két évben a nemzeti együttes pályaedzőjeként is dolgozó Szélesi Zoltán ül a kispadra a soron következő két barátságos találkozón, így november 10-én Luxemburgban, majd négy nappal később hazai pályán Costa Rica ellen.



Elődje, a német Bernd Storck kedden közös megegyezéssel bontott szerződést az MLSZ-szel a sikertelenül megvívott világbajnoki selejtezősorozatot követően.



A 35 éves szakember az elmúlt időszakban nemcsak Storck segítőjeként dolgozott, hanem az U17-es válogatott szövetségi edzője is volt. Csapatát idén kijuttatta az Európa-bajnokságra, amelyen hatodik helyen végzett. Ősszel már az újabb generációval szintén sikerrel vette a selejtezősorozat első fázisát, azaz az elitkörbe került az U17-es együttes.



Szélesi játékosként 2004 és 2015 között 28-szor szerepelt a válogatottban. Profi karrierjét az Újpestben kezdte, majd futballozott a német Energie Cottbus, a francia Strasbourg színeiben, hazatérését követően pedig a Debreceni VSC-vel szerepelt a Bajnokok Ligájában. Később még játszott Görögországban és Hollandiában, majd visszatért az Újpesthez, pályafutását pedig a Puskás Akadémiánál fejezte be.

MTI