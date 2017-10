Porosenko: a demonstráció résztvevői vért akarnak

2017. október 20. 21:41

Az ország helyzetének destabilizálása az igazi célja a parlament előtt több napja tartó tüntetés szervezőinek, a reformok folytatásáról szóló követelésük pedig csak ködösítés volt - jelentette ki Petro Porosenko ukrán elnök pénteken egy kijevi rendezvényen.

Több napja sátorozós tüntetést tartanak néhány százan a kijevi parlament előtt. A demonstráció kedden kezdődött, amikor mintegy négyezren, különböző ellenzéki pártok és mozgalmak támogatói vonultak a parlament elé tüntetni a politikai reformok folytatásáért. A megmozdulást Miheil Szaakasvili, az ukrán állampolgárságától megfosztott volt odesszai kormányzó és egykori georgiai elnök Új Erők Mozgalma néven létrehozott pártja kezdeményezte, akik mellett nagy számban a Donbasz ukrán önkéntes alakulat tagjai, támogatói vesznek részt, de csatlakozott több ellenzéki parlamenti párt, a lembergi (lvivi) polgármester vezette Önsegély (Szamopomics), Julija Timosenko Haza (Batykivscsina) pártja, valamint a szélsőségesen nacionalista Szabadság (Szvoboda), és a Jobboldali Szektor (PSZ) is.



A tüntetők fő követelései a parlamenti mentelmi jog megszüntetése, egy korrupcióellenes bíróság felállítása és a választási rendszer megváltoztatása.

Az államfő szavai szerint a tüntetők követelései gyakorlatilag egybe esnek a kijevi vezetés szándékaival és terveivel.



Porosenko felhívta a figyelmet arra, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséről készült két törvényjavaslatot - a sajátját és egy képviselők által készített indítványt, amelyek csak az életbe léptetés időpontjában különböznek - a parlament elküldte normakontrollra az alkotmánybíróságnak. Hangsúlyozta, hogy a döntést a parlament több mint kétharmados többséggel szavazta meg. Közlése szerint ezt követően a politikai erők felhagytak a tüntetéseken való további részvétellel.



Az elnök ígéretet tett továbbá arra, hogy még az év vége előtt törvényt ír alá a korrupcióellenes bíróság létrehozásáról is.



Az UNIAN ukrán hírügynökség jelentése szerint a tüntetés szervezői bejelentették pénteken, hogy mostantól pártzászlók nem lesznek a megmozduláson, hanem a tüntetésért a kelet-ukrajnai fegyveres konfliktusban részt vett veteránok - katonák és önkéntesek - vállalják a teljes felelősséget. Helyszíni beszámolók alapján főként a Donbasz és az Ajdar önkéntes zászlóaljak veteránjai maradtak a megmozduláson.



Porosenko úgy fogalmazott, hogy a demonstráció résztvevői "vért akarnak". Szavai szerint a megmozdulás előestéjén a hatóságok megakadályozták, hogy a tüntetők fegyvereket vigyenek be a demonstrációra. "Miért van szükségük fegyverekre? Azért, hogy megismételjék azt, ami 2015. augusztus 31-én történt, amikor egy tüntető a parlament védelmét biztosító rendfenntartók közé gránátot dobott, és négy nemzeti gárdista vesztette életét?" - tette fel a kérdést az elnök.



A belügyminisztérium péntek esti közleménye szerint jelenleg a parlamentnél mintegy kétezer rendfenntartó teljesít szolgálatot a tüntetők körülbelül háromszázan vannak. A helyzet nyugodt, a hatóságok biztosítják a rendet. Nap közben a Kijevben lakók követelésére feloldották a közlekedési korlátozást a kormánynegyed több útján, de a Hrusevszkij utcában még mindig az úttesten állnak a tüntetők sátrai. A hatóságok egyelőre hiába próbálták rávenni a demonstrálókat, hogy szüntessék meg az utcában a forgalom akadályozását.



A tüntetők szombatra nagygyűlésre hívták támogatóikat a belváros egyik terére.

