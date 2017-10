A migráció céltáblájának közepén Magyarország

2017. október 20. 22:29

A Európai Unió szakbizottságának javaslata a migráció céltáblájának középpontjába helyezi Magyarországot - mondta a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár az M1 aktuális csatorna péntek esti műsorában. Tuzson Bence kiemelte: most még fontosabbá vált a nemzeti konzultáció.

Az Európai Parlament belügyi, állampolgári és igazságügyi szakbizottsága (LIBE) csütörtökön megszavazta a közös uniós menekültügyi rendszert szabályozó dublini szabályozás reformtervezetét. A tervezet a menekültügyi kérelmek gyorsabb elbírálására és szolidaritási alapon a felelősség tagállamok közötti kiegyensúlyozottabb megosztására irányul.



Tuzson Bence az M1 műsorában kifejtette: a javaslat része a kötelező betelepítés. Ez alapján, ha valaki beérkezik az Európai Unió területére, még mielőtt menekültügyi kérelmét elbírálták volna, megválaszthatja hova kerül. Egy olyan zárt listáról választhatnának, amely elsődlegesen azon országokat tartalmazná, amelyek nem, vagy nagyon kevés migránst fogadtak be.



Az államtitkár azt mondta: eddig azt látták, hogy a brüsszeli bizottság elkezdte átvenni a "Soros-terv" egyes elemeit. Most viszont már az Európai Parlament "egy határozott mozdulattal" kezdi megvalósítani a tervet, felépíteni a kötelező betelepítési rendszert. Ez Magyarország érdekeivel teljesen ellentétes, "ezt nem lehet hagyni" - szögezte le az államtitkár.



Tuzson Bence felhívta a figyelmet, hogy az uniós szakbizottsági döntéssel egy jogalkotási folyamat indult el. Ennek viszont vannak pontjai, ahol azt meg kell és meg is lehet állítani - mondta az államtitkár, hozzátéve: ehhez kell a magyar kormánynak erő, amelyet a magyar emberek tudnak megadni. Ezért fontos, hogy minél többen kitöltsék a nemzeti konzultációs ívet, hogy a kormány ezzel a felhatalmazással léphessen fel az ország védelmében - hangsúlyozta.

MTI - M1