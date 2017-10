Belgrád - A közös történelemről beszélt az orosz miniszter

2017. október 20. 22:39

Szerbia és Oroszország a történelem legnehezebb pillanataiban is egymás mellett állt, és a közös történelem meghatározza a két ország jövőbeli kapcsolatát is - hangzott el Szergej Sojgu orosz és Aleksandar Vulin szerb védelmi miniszter pénteki belgrádi találkozóján.

A szerb illetékes tárca közleménye szerint Aleksandar Vulin leszögezte, Szerbia katonailag semleges ország, de ahhoz, hogy az is maradjon, katonailag erősnek kell lennie. Éppen ezért fontos Szerbia számára az a segítség, amelyet Oroszország biztosít - húzta alá a szerb miniszter arra a hat MiG-29-es vadászgépre utalva, amelyet a napokban kapott Belgrád Moszkvától. Szergej Sojgu reményének adott hangot, hogy a gépek Szerbia biztonságának és függetlenségének biztosítékai és védelmezői lesznek.



Az Oroszországtól kapott gépeket Szerbia felújítja, és korszerű, levegő-levegő rakétákkal szereli fel. Szerbia ezenfelül a várakozások szerint hamarosan további nyolc MiG-29-est kap Fehéroroszországtól, ám azok a gépek is felújításra szorulnak. Ezekkel együtt Belgrádnak összesen 18 MiG vadászgépe lesz.



A szerb hadsereg felszerelését a mai napig az egykori Jugoszláv Néphadsereg (JNA) fegyverzete teszi ki, amely a szovjet fegyvereken alapul, így a szerb-orosz katonai együttműködés voltaképpen a korábbiak folytatásának tekinthető. Egyes elemzők szerint Oroszország azért ad ilyen jutányosan vadászgépeket Szerbiának, hogy ellensúlyozza a NATO befolyását a Balkánon.



Szergej Sojgu pénteken a Belgrád felszabadulásának 73. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségre érkezett a szerb fővárosba, amikor a szerbek azt ünneplik, hogy 1944. október 20-án 11 napig tartó véres harcok után a Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg és a Vörös Hadsereg bevette az addig német ellenőrzés alatt álló jugoszláv fővárost.



A pénteki katonai parádé keretében hajtották végre a Felszabadítás 2017 fedőnevű hadműveletet több mint 2200 katona, 130 gépjármű, valamint 30 repülőgép és helikopter bevonásával.



Noha Szerbia az Európai Unió teljes jogú tagságának elnyerésére törekszik, Oroszországhoz szoros történelmi, vallási és kulturális kapcsolatok fűzik, amelyeket nem áll szándékában megszakítani.



Oroszország a Koszovóval fenntartott viszony szempontjából is fontos stratégiai partnere Belgrádnak. Pristina 2008-ban kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, amit a világ több mint 100 országa már elismer, de Szerbia és Oroszország például nem tartja önálló államnak Koszovót. Moszkva vétója miatt pedig Koszovó nem lehet tagja az Egyesült Nemzetek Szervezetének sem. Emellett Szerbia azért sem fordíthat hátat Oroszországnak, mert Moszkva jóindulatától függ az ország gázellátásának biztonsága.

MTI