2017. október 20. 23:45

Nem vizsgálta Magyarország államadós-besorolását a Moody's Investors Service, így a péntek éjszakára kitűzött időpontban nem jelentett be módosítást sem az osztályzatra, sem annak kilátására.

A hitelminősítő listáján Magyarország adósosztályzata így továbbra is befektetési ajánlású "Baa3", stabil kilátással.



A cég által érvényben tartott magyar szuverén besorolás a befektetésre ajánlott kategória alapszintje, és azonos a másik két nagy hitelminősítő, a Standard & Poor's és a Fitch Ratings "BBB mínusz" szintű magyar államadós-osztályzatával.



A Moody's az Európai Unió előírásainak megfelelően előre összeállította az európai szuverén adósbesorolások áttekintésének idei menetrendjét, és a magyar szuverén osztályzat idei harmadik, egyben utolsó potenciális felülvizsgálati időpontját péntekre tűzte ki.



Péntek éjjel Londonban közölte mindazonáltal, hogy - a márciusi első és a júliusi második időponthoz hasonlóan - most sem frissítette a magyar államadós-besorolást.



A Moody's és a Standard & Poor's az idén már nem vizsgálja a magyar szuverén osztályzatot.



Magyarország hitelminősítői vizsgálatainak 2017-re összeállított menetrendjét a Fitch Ratings zárja, amely november 10-ére tűzte ki a magyar államadós-besorolás idei utolsó elbírálását.



A Moody's tavaly november 4-én emelte vissza a befektetési ajánlású kategóriába a magyar államadós-osztályzatot, egyebek mellett azzal a véleményével indokolva a lépést, hogy a magyar szuverén adósságállomány szerkezetének javulása csökkentette a magyar gazdaság külső sérülékenységét.



A Standard & Poor's tavaly szeptemberben, a Fitch Ratings tavaly májusban sorolta át a befektetési ajánlású osztályzati sávba a magyar államadósságot.



A Standard & Poor's - egyedüliként a három nagy cég közül - augusztus óta újabb felminősítés lehetőségére utaló pozitív kilátást tart érvényben a magyar államadós-osztályzatra. Az S&P az augusztus 25-ei felülvizsgálati időpontban javította pozitívra a kilátást az addigi stabilról, mindenekelőtt azzal a várakozásával indokolva a döntést, hogy a magyar reálgazdasági és külső fizetési mérőszámok javulása elősegítheti a pénzügyi szektorban zajló javulási folyamat folytatódását.



A héten a Moody's több pozitív hitelminősítői lépést is végrehajtott a magyar bankszektorban.



Csütörtökön az OTP Bank hosszú és rövid lekötésű forintbetét-állományának osztályzatát az addigi "Baa3/Prime-3"-ról egy fokozattal "Baa2/Prime-2"-re emelte, egyidejűleg a bank alapszintű adósminőség-értékelésének (baseline credit assessment, BCA) mutatóját "ba2"-ről szintén egy fokozattal "ba1"-re javította.



A Moody's a döntést elsősorban a pénzintézet eszközminőségének és nyereségességének javulásával, valamint a megfelelő tőkehelyzettel és a jó finanszírozási profillal indokolta.



A hitelminősítő "Ba1"-ről "Baa3"-ra javította az OTP Jelzálogbank kibocsátói minősítését, az anyavállalat osztályzatjavításával indokolva a lépést.



A Moody's pénteken a K and H Bank hosszú és rövidtávú, forintban és devizában elhelyezett betétállományának osztályzatait javította az eddigi "Ba1/Not Prime"-ról egy fokozattal "Baa3/Prime-3"-ra, egyidejűleg a bank BCA-mutatóját "b1"-ről "ba3"-ra, a kiigazított BCA-minősítést ba2-ről ba1-re emelte, a K and H hosszú távú forintbetét-besorolásának kilátását pedig stabilról pozitívra javította.



A Moody's mindenekelőtt a K and H eszközminőségének, tőkehelyzetének és nyereségességének javulásával indokolta e minősítési lépéseket.



A hitelminősítő tavaly júniusban pozitívra javította a magyar bankrendszer egészére adott kilátását is. E pozitív kilátást a múlt hónap végén megerősítette, és ehhez fűzött elemzésében kiemelte, hogy várakozása szerint a szektorszintű nem teljesítő kinnlevőség-ráta a teljes hitelportfolió 9 százaléka körüli szintre csökken 2018 végéig a tavalyi év végén mért 14,7 százalékról.

