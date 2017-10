Völner: a többség nem akar párhuzamos társadalmakat

2017. október 21. 09:40

Az ország elsöprő többsége nem akar párhuzamos társadalmakat, gettósodást, migránsokat - nyilatkozta Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a Pesti Srácoknak adott interjújában.

Az államtitkár ezt azzal kapcsolatban mondta, hogy a helsinki Bizottság beperelte a kormányt a nemzeti konzultáció miatt. Völner Pál szerint folyamatosan támadják a kormányt a fizikai és a jogi határzár, illetve a Schengent védő migrációs politika miatt.



"Mindenkinek joga van perelni, majd a bíróság dönt. Remélem, jó sok perköltséget buknak majd" - fogalmazott Völner Pál.



Soros György üzletemberrel kapcsolatban úgy foglalt állást, hogy a rendszerváltás előtt kialakult róla egy pozitív kép, hiszen segítette azokat az ellenzéki erőket, amelyek a kommunista rezsim megdöntéséért küzdöttek.



Ám a fordulat után már élesen támadta a nemzeti elkötelezettségű Antall-kormányt, fölhasználva hozzá az SZDSZ-t. Majd Soros "kijött a függöny mögül", előállt a migrációs-betelepítős tervével. "Narodnyik módjára át akarja gyúrni a társadalmakat, a nemzetállamokat és Európát" - mondta az államtitkár.



Hozzátette: Soros György elsősorban pénzt akar keresni ezzel, és felemlítette a font elleni spekulációját, amely miatt sokan "koldusbotra jutottak".



Most éppen a migrációból, az ezzel okozott káoszból próbál gazdasági hasznot húzni. Persze, az is lehet, hogy pusztán az önteltség áll a háttérben, és elég neki a tudat, hogy manipulálhatja a folyamatokat, kormányokat buktathat meg - fűzte hozzá Völner Pál.



Azzal a felvetéssel kapcsolatban, hogy az ellenzéki pártok lebontanák a déli határzárat Völner Pál azt mondta, a hazai baloldal mindig meg akar felelni egy külső erőközpontnak.



Korábban Moszkvának, most Brüsszel az új irány. Mindezt azért, mert követni akarják a fősodratú európai liberális politikát, mert azt hiszik, ezzel érvényesülni tudnak - mondta.



Völner Pál az elvesztett kvótaperrel kapcsolatban annak a véleményének adott hangot, hogy szerinte az egész kvótaügy egy "teljesen értelmetlen, misztikus ködbe burkolt számháborúzás".



Felemelgette, hogy Máltát leszámítva egyetlen tagállam sem tartotta be az előírt kvótáját, mégis csak Magyarország, Lengyelország és Csehország ellen indult eljárás. Ezt Völner Pál "tipikus brüsszeli kettős mércének" nevezte.



Az államtitkár beszélt a külföldi finanszírozású civil szervezetek regisztrációjáról is. Elmondása szerint a dackorszakba lépett, külföldről támogatott szervezetek semmiféle hátrányt nem szenvedtek el a regisztrációs kötelezettség miatt.



Úgy vélte, a Soroshoz köthető szervezeteket láthatóan érzékenyen érinti, hogy "ki kell lépni a fényre", és a finanszírozóik személyéről is lehull a lepel.



Érdekes, hogy a nagy karitatív szervezeteknek viszont semmi problémájuk nincs ezzel - tette hozzá.



Arra a kérdésre, hogy miért kínos ez számukra, Völner Pál azt válaszolta: "mert filantróp, humanitárius, küldetéstudattól vezérelt keresztes lovagoknak mutatták magukat, ám most kiderült, egyetlen nagy pénzeszsákból táplálkoznak, amelynek gazdája nem szimpatizál a magyar kormánnyal".



Völner Pál beszélt a felsőoktatási törvény módosításáról is. Azt mondta, az eredeti, 2018. január 1-jei határidő tartható lett volna, ennek ellenére nagy politikai vihar alakult ki az ügyben, az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított, de kíváncsi, hogy a határidő módosítása után mit gondolnak erről.



Az, hogy a CEU mégsem örült ennek Völner Pál szerint azért van, mert a "Soros-egyetem egy politikai játékot játszik". Mint fogalmazott, a rektor mint liberális vezető megbukott Kanadában, most úgy érzi, Magyarországon végre valami sikert érhet el, és "civilnek öltözve be tudja bizonyítani egy konzervatív kormánnyal szemben, hogy milyen progresszív nézeteket képvisel".

MTI