Újabb szíriai városból sikerült kiűzni az Iszlám Államot

2017. október 21. 16:55

Kiűzték a szíriai kormányerők az Iszlám Állam terrorszervezet harcosait a Homsz tartománybeli El-Karjatein településről - jelentette szombaton a Sana hivatalos szíriai hírügynökség.

A dzsihadisták október elején foglalták el újra a sivatagos területen fekvő várost, amely egykor a muszlimok és keresztények békés együttélésének jelképe volt.



A több fronton is harcoló Iszlám Állam az utóbbi hónapokban sorra meghátrálásra kényszerült Szíriában és a szomszédos Irakban is. Szíriában már csak egy kisebb sivatagos területet tartanak ellenőrzés alatt Homsz és Deir-ez-Zór tartományban.



Az Iszlám Állam 2015-ben foglalta el El-Karjateint, ahol a szélsőségesek a keresztény templomokat is feldúlták. 2016-ban elvesztették a várost, majd október elején ismét hatalmukba kerítették, de már csak pár napig voltak képesek megtartani.



A 2011-ben kirobbant konfliktus előtt 30 ezres lélekszámú El-Karjatein egy csaknem ezerfős keresztény közösségnek is otthona volt egykor.

MTI