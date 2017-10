NB I - Pontot szerzett Debrecenben a Haladás

2017. október 21. 17:54

Pontot szerzett Debrecenben a Haladás, miután az OTP Bank Liga 13. fordulójának szombati mérkőzésén 1-1-es döntetlent játszott a DVSC otthonában.

OTP Bank Liga, 13. forduló:

Debreceni VSC-Swietelsky Haladás 1-1 (0-1)



Nagyerdei Stadion, 6025 néző, v.: Erdős gólszerző: Tabakovic (68.), illetve Kiss T. (3.) sárga lap: Medgyes (37.), Pinte (67.), Devecseri (73.)



DVSC: Nagy S. - Bényei, Kinyik, Szatmári (Mészáros N., 56.), Ferenczi - Bódi, Jovanovic, Tőzsér, Sós (Tabakovic, 46.) - Varga K., Mengolo (Könyves, 46.)



Haladás: Király (Gyurján, 85.) - Polgár, Wils, Devecseri, Németh M. - Mészáros K., Kiss B., Tóth M., Medgyes (Pinte, 61.) - Kiss T., Rácz (Halmosi, 70.)



A hazai labdarúgás történetében először rendeztek vidéki kettős rangadót, és már az első meccsen remek volt a hangulat, hiszen a DVSC-szurkolók és a Haladás drukkerei mellett a stadionban hangolt a következő összecsapásra a diósgyőri és a kispesti fanatikusok egy része is. A Honvéd szimpatizánsai be is szálltak a Haladás biztatásába, énekelve, zöld-fehér zászlókat lengetve buzdították a dunántúliakat. Alig kezdődött el a mérkőzés, a vendégek máris megszerezték a vezetést, egy lendületes támadás végén Kiss Tamás talált be a debreceniek kapujába. A folytatásban is a szombathelyiek játszottak veszélyesebben, de szünetig újabb gól nem született.



A második félidőben sokáig mezőnyjáték folyt a pályán, majd a DVSC egyenlítő találatát követően - elsősorban a debrecenieknek köszönhetően - élvezetesebb, változatosabb mérkőzést láthatott a közönség, további gólt azonban már egyik csapat sem tudott szerezni.

MTI