NB I - Videoton-siker jó hajrával a Puskás Akadémia ellen

2017. október 21. 18:05

A listavezető Videoton az utolsó percekben szerzett két góllal nyert a szombati mérkőzésnek a nyolcadik helyről nekivágó Puskás Akadémia ellen a labdarúgó OTP Bank Liga 13. fordulójában az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.

OTP Bank Liga, 13. forduló:

Videoton FC - Puskás Akadémia FC 2-0 (0-0)



Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1000 néző, v.: Kassai

gólszerző: Juhász (88.), Henty (90+1.)

sárga lap: Vinicius (50.), Fiola (50.), Henty (84.), illetve Perosevic (29.), Balogh (57.)



Videoton: Kovácsik - Fiola (Nego, 79.), Juhász, Vinícius, Stopira - Géresi (Scepovic, 63.), Varga (Suljic, 34.), Pátkai, Hadzic - Lazovic, Henty



Puskás Akadémia FC: Hegedüs - Poór, Heris, Vanczák, Balogh - Mevoungou, Bacelic-Grgic (Márkvárt, 59.) - Perosevic (Prosser, 69.), Latifi (Molnár, 59.), Szakály - Knezevic



Egy szabálytalanság miatt érvénytelenített Videoton-gól volt a nyitó negyedóra legfőbb eseménye, de utána sem akart "igazi" találat születni, jóllehet a székesfehérvári alakulat több lehetőséget is összehozott a Puskás kapuja előtt. Az első félidő feljegyzésre kínálkozó eseménye még az volt, hogy Perosevic - sárga lapot érő - alakítása után Varga József nem tudta folytatni a játékot, hordágyon vitték le a pályáról.



A szünet után rákapcsolt a Videoton, több helyzetet is összehozott, a hatékony befejezés azonban rendre elmaradt, többnyire azért, mert a Puskás kapusa, Hegedüs remekül tette a dolgát, olykor bravúrral hárítva. A hajrában viszont már semmi és senki sem segített: előbb Juhász Roland talált be fejjel a Puskás hálójába, majd a ráadásban Henty vágta kapásból a bal sarokba a labdát, kialakítva a végeredményt.

