Pénteken szavaznak a katalán kormány felmentéséről

2017. október 21. 23:07

Jövő pénteken rendkívüli ülésen szavaz a spanyol parlament felső háza, a szenátus a katalán kormány felmentéséről és a spanyol kormány Katalóniára vonatkozó egyéb javaslatairól - döntött a szenátus elnöksége szombati madridi ülésén.

Külön eseti parlamenti bizottság alakul meg jövő kedden, amelynek feladata, hogy megvitassa a tervezett intézkedéseket, lehetőséget biztosítva a katalán elnöknek vagy megbízottjának is az érvelésre, amelynek határideje csütörtökön délben jár.



A bizottság akár módosíthat is a kormány javaslatain, majd az általa elfogadott intézkedéscsomagot vitatja meg október 27-én a szenátus, amely még aznap megtartja a szavazást.



Az intézkedések elfogadásához a képviselők abszolút többségének támogatása szükséges, ezzel a spanyol kormánypárt egymaga rendelkezik.



A megszavazott intézkedéscsomag azt követően lép hatályba, hogy megjelenik a hivatalos állami közlönyben.



Mariano Rajoy spanyol miniszterelnök a kabinet szombati, rendkívüli ülését követően jelentette be, hogy kormánya kezdeményezi a katalán kormány feloszlatását és előrehozott parlamenti választások megrendezését



A politikus hangsúlyozta: ez nem Katalónia autonómiájának felfüggesztését jelenti, hanem a kialakult helyzetért felelős személyek eltávolítását, akik az "önrendelkezést a törvényen kívül helyezték".



A spanyol kormány javaslatait még szombaton beterjesztette a szenátusnak, hivatkozva az alkotmány 155-ös cikkére. Ez a passzus ad lehetőséget az államnak, hogy alkotmánysértés esetén beavatkozzon az autonóm közösségekben.

MTI