110 éves a legrégebbi amerikai magyar szervezet

2017. október 22. 11:06

Alapításának 110. évfordulóját ünnepelte Washingtonban az amerikai magyarság legrégebbi szervezete, az Amerikai Magyar Szövetség, amelynek ünnepi rendezvényén a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára köszöntötte a tekintélyes szervezet képviselőit.

"...Hozzatok díszt nemzetünk nevére, hogy bennetek tiszteljék a magyart" - Ábrányi Emil, a 19-20. század fordulóján élt magyar költő amerikai magyarokhoz címzett soraival köszöntötte az egybegyűlteket Szilágyi Péter szombaton.



Beszédében a helyettes államtitkár leszögezte: az Egyesült Államokba érkezett magyarok hasznos tagjává váltak az őket befogadó társadalomnak, részt vettek építésében, és közben büszkén vállalták magyarságukat. "Ennek köszönhető, hogy ma az Egyesült Államokban magyarnak lenni nem etnikai hovatartozás, hanem fogalom" - tette hozzá.



Hangsúlyozta, hogy a tengerentúlon boldogulást kereső magyarok nemcsak az identitásukhoz ragaszkodtak elszántan, hanem egymáshoz is, követve Széchenyi István szavait: "Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen". Mint mondta: a megmaradás kulcsát az összefogásban találták meg, ez a szemlélet vezette az Amerikai Magyar Szövetség (AMSZ) alapítóit, és ez ma is a szervezet létének alapja.



Szilágyi Péter kiemelte: olyan Magyarország képviseletében köszönti az ünneplőket, amely az összmagyarságért vállal felelősséget. Ennek jegyében az elmúlt években a magyar kormány számos olyan lépést tett, amellyel segíti, támogatja a diaszpórában élő magyarságot identitása megőrzésében.



A politikus köszönetet mondott az AMSZ-nek azért, hogy "a kommunizmus sötét évtizedeiben hiteles hangja volt a magyarságnak", hogy "felszólal az elszakított nemzetrészek magyarságát sújtó jogsértések ügyében, a világ vezető hatalmának politikai napirendjére tűzve őket", valamint hogy "bátran kiáll a magyar kormány mellett az elmúlt évek támadásai közepette".



Beszédét a helyettes államtitkár Jókai Mórt idézve zárta: "Példákat kell adni ennek a nemzetnek, amik a szíveket megerősítsék". S úgy vélekedett, hogy az AMSZ az elmúlt 110 évben olyan példát adott a nemzetnek, amely mindenkor utat mutathat minden magyarnak arra, hogyan is lehet és kell több ezer kilométerre a hazától is felelősséget vállalni az egész magyar nemzetért.



Dreisziger-Stricz Zsuzsanna, az AMSZ elnökségi tagja beszédében szintén azt hangsúlyozta, hogy az AMSZ alapítói elszántsággal, tenni akarással és hittel hozták létre a szervezetet, amelynek mai tagjai is szilárdan hisznek az összefogás erejében.



Szabó László, Magyarország washingtoni nagykövete hangsúlyozta, hogy személyes elhivatottságának érzi az amerikai magyarság támogatását, nyelvi és kulturális örökségének ápolását, megőrzését.



Az ünnepségen - amelyen részt vett Vízi E. Szilveszter akadémikus, a 2011-ben alapított Magyarország Barátai Alapítvány vezetője - kitüntetéseket adtak át az AMSZ prominens személyiségeinek, köztük például Fedor Istvánnak és Beke Imrének, aki jelenleg éppen egy amerikai-magyar kislexikon összeállításán dolgozik.



Az Amerikai Magyar Szövetség nemcsak a legrégebbi, hanem a legnagyobb magyar szervezet az Egyesült Államokban. Nincsenek egyéni tagjai, hanem több mint 500 magyar szervezetet és csoportot fog össze.

MTI