Japánban akár kétharmadot is szerezhet a jobboldal

2017. október 22. 11:13

A jelenlegi kormányfő nagy arányú győzelmét jelzik előre a közvélemény-kutatások a vasárnapi előre hozott parlamenti választásokon.

A Kyodo japán hírügynökség megbízásából októberben készített felmérés szerint a konzervatív nacionalista kormányfő pártja, a Liberális Demokrata Párt (LDP) a 465 fős alsóházban 280 képviselői helyet szerezhet, és a szövetségesével, a Komeito párttal együtt akár szűk kétharmados többségre is szert tehet a parlamentben. A kormánykoalíciónak kétharmados „szupertöbbsége” volt az alsóház feloszlatása előtt. A Reuters által elkészített vállalati felmérés szerint a japán cégek túlnyomó többsége Abe újraválasztását szeretné, de kétharmaduk a párt kevesebb képviselőjét szeretné látni a parlamentben. A felmérések szerint a vállalatok politikai stabilitást szeretnének, de nem kívánják a jelenlegi kormányfő elsöprő győzelmét, nehogy indokolatlan derűlátással tekintsen a gazdasági élénkülésre.

Abe Sindzó japán miniszterelnök, a Liberális Demokrata Párt elnöke támogatóihoz beszél egy fukusimai kampánygyűlésen (Fotó: MTI/EPA/Majama Kimimasza)

Sok megkérdezett cég attól tart, hogy nagy választási győzelem esetén Abe a pacifista alkotmány módosítására összpontosítana a gazdaságpolitika kárára. Győzelme esetén Abe 2021-ig maradna az ország kormányfője, ha jövő nyáron ismét megválasztják az LDP élére. A népszerűségét megtépázó protekcionista botrányok, pártjának a júliusi tokiói önkormányzaton a karizmatikus Koike Jurikóval, Tokió kormányzójával szemben elszenvedett történelmi veresége után a 63 éves konzervatív kormányfő szeptember végén, egy évvel a mandátuma lejárta előtt feloszlatta a parlament alsóházát, kihasználva a megosztott és megújulni képtelen ellenzék gyengeségét, kampányában az Észak-Koreával szembeni keménységét és a gazdaság fellendülését célzó politikáját helyezve előtérbe.

A remény új mozgalma

A szintén nacionalista Koike Juriko néhány órával az előre hozott választások előtt jelentette be, hogy Remény Pártja néven új mozgalmat alapít. A 65 éves jobboldali politikus, rendkívüli kommunikációs készséggel megáldott volt televíziós személyiség néhány hét alatt kizökkentette a japán társadalmat a letargiából és az ország politikai térképének átrajzolását vetítette előre. A fő ellenzéki párt, a Demokrata Párt választási esélye igencsak megcsappant, miután tagjainak nagy része a Remény Pártjához csatlakozott, míg a balszárny egyik vezéralakja, Edano Jukio októberben megalapította Japán Alkotmányos Demokrata Pártot.

A képviselők felállnak a japán parlament tokiói üléstermében, mielőtt Abe Sindzó miniszterelnök feloszlatja a törvényhozás alsóházát szeptember 28-án (Fotó: MTI/AP/Eugene Hoshiko)

A kezdeti népszerűség után Koike lendülete azonban időközben megtorpant, miután ő maga nem indul a választásokon, s így kormányfő sem lehet. Az alkotmány értelmében a leendő kormányfőt a képviselők vagy a szenátorok közül kell megválasztani. Azt is a szemére vetették, hogy nem nyújtott be az 1955 óta szinte megszakítás nélkül kormányzó PLD programjától konkrétan különböző programot. A lakosság elöregedésével, a gazdaságot két évtizede sújtó deflációval és az akadozó gazdasági növekedéssel szemben Abe az „Abenomics” néven híressé vált, monetáris és fiskális eszközökkel történő gazdagságösztönző, illetve a növekedési potenciált erősítését célzó politikájára hivatkozik. Tíz év óta Japán most éli a leghosszabb folyamatos növekedési időszakát, az alacsony munkanélküliség pedig leplezi a növekvő bizonytalanságot.

Japán nem háborúzna többé

Koike Abe programjával az „Jurinomics”-ot állította szembe, a kormányfő szemére vetve, hogy nem hajtotta végre a szerkezeti reformokat, és ígéretet tett arra, hogy befagyasztja az áfa 10 százalékra való emelésének tervét. Koike – Abéval szemben – a 2011-ben történt fukusimai atomerőmű-baleset miatt le kívánja állíttatni az atomerőműveket. Koike és Abe egyaránt támogatja az 1947-ben az Egyesült Államok diktálta pacifista alkotmány módosítását, amelynek 9. cikke szerint Japán mindörökre lemond a háborúról.

Vasárnap százmillió szavazásra jogosultat várnak az urnákhoz, hogy megválasszák a 465 parlamenti képviselőt. A választók egy része már vasárnap előtt leadta a szavazatát.

hirado.hu - MTI