Nyolc eljárás Franciaországban merénylettervek miatt

2017. október 22. 15:42

Nyolc, szélsőjobboldali körökhöz tartozó ember, köztük három kiskorú ellen indult eljárás politikusok és muzulmán vallási helyek elleni merénylettervek miatt - közölte a párizsi ügyészség.

A 21 éves, már nyáron őrizetbe vett és terrorcselekménnyel kapcsolatos bűnszövetkezet szervezésével meggyanúsított Logan Alexandre Nisin által alapított OAS (Organisation de l'armée secrete - A Titkos hadsereg szervezete) nevű csoport 17 és 29 év közötti tagjait kedden vették őrizetbe a dél-franciaországi Marseille-ben és a Párizshoz közeli Seine-Saint-Denis településen, s négy napig tartó kihallgatás után szombat este emeltek vádat ellenük terrorista bűnszövetkezet szervezésének gyanúja miatt.



A csoport vezetőjét június 28-án vették őrizetbe Taracon településen. Júliusban terrorcselekménnyel kapcsolatos bűnszövetkezet szervezésének gyanújával vádat emeltek ellene, miután a közösségi oldalakon azzal fenyegetőzött, hogy migránsokat és dzsihadistákat fog megtámadni. Logan Alexandre Nisin korábban az Action Francaise nevű, királyságpárti szélsőséges szervezet tagja volt, amely a dél-franciaországi Marseille és Aix-en-Provence környékén szervezett provokatív akciókat.



A Logan Alexandre Nisin elleni eljárást az aix-en-provence-i ügyészség és a helyi csendőrség indította meg nyáron a férfi internetes tevékenysége alapján, az ügyet azonban a nyomozás előrehaladtával átvette a párizsi ügyészség terrorelhárítási részlege. Az ideológiailag a szélsőjobboldali nézeteket valló Anders Behring Breivik norvég terroristához és tömeggyilkoshoz közelálló és őt a Facebookon dicsőítő Logan Alexandre Nisinnál több fegyvert is találtak, és az is kiderült, rendszeresen járt lőgyakorlatokra. A nyomozás megállapította, hogy "céljai elérése érdekében bűnszövetkezetet kívánt szervezni".



A kedden őrizetbe vett emberek közül kettőt a héten szabad engedtek a hatóságok, köztük Nisin anyját.



A többi nyolc gyanúsított ellen az a vád, hogy Nisin vezetésével erőszakos cselekményeket akartak végrehajtani, de az ügyészség szerint ezeknek "nem voltak még pontos körvonalai".



A csoport potenciális célpontjai között szerepeltek "mecsetek, észak-afrikai vagy fekete bőrű emberek, antifasiszta aktivisták, valamint politikusok", név szerint Christophe Castaner kormányszóvivő és Jean-Luc Mélenchon, a radikális baloldali Lázadó Franciaország vezetője, volt elnökjelölt.



A csoport fegyvereket akart beszerezni és paramilitáris gyakorlatokat tervezett szervezni. A tagok közül volt, aki már lőgyakorlatokra járt. A csoport vállalkozókat is ki akart rabolni azért, hogy a szervezetet és a fegyverbeszerzéseket finanszírozni tudja.



"Anélkül, hogy tagadnánk a tényeket, inkább provokációról volt szó, miután sem az anyagi eszközök, sem az akarat nem volt meg, hogy tényleges merénylettervek szülessenek" - mondta Eric Bourlion, a fő gyanúsított ügyvédje, aki szerint az internetes bejegyzések mögött inkább "egy 21 éves kölyök azon szándéka rejlik, hogy hírverést csináljon".



Az Action Francaise csütörtökön elhatárolódott volt tagjától, és attól, hogy a nevét egy "ultrajobboldali terrorkísérlettel" hozták összefüggésbe.



"Hat hónapja nincs semmilyen kapcsolata (Logan Alexandre Nisinnak) az Action Francaise-zel, sem az aktivistákkal" - mondta Francois Bel-Ker, a szélsőséges csoport vezetője, aki szerint Nisin "zavart elméjű" ás "magányos farkas".

MTI