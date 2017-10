Filmvetítéssel kezdődik a Cziffra Fesztivál

2017. október 22. 18:03

A Virtuóz című, Cziffra György életét feldolgozó dokumentumfilm vetítésével kezdődik a Cziffra Fesztivál 2017/2018-as programsorozata november 5-én a MOM Kulturális Központban Budapesten.

A Cziffra György születésnapján megvalósuló emlékesten közreműködik Balázs János Liszt-díjas zongoraművész, a fesztivál művészeti vezetője - közölte az esemény kommunikációjával foglalkozó cég az MTI-vel.



A születésnap alkalmából a 13. kerületi József Attila Művelődési Központ és a Nagytétényi Cziffra György Kulturális Központ is emlékkoncertet rendez.



Novembertől lehet jelentkezni a középiskolásoknak szóló, Cziffra kód című vetélkedőre, amely online technikákat is segítségül hívva vonja be a fiatalokat a zenetörténet egyes szakaszaiba, Cziffra György életművébe a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Zenei Gyűjteményének szakmai vezetésével.



Az adventi időszakban a MOM Park Bevásárlóközpontban bárki kipróbálhatja a CZF Street Pianót, amelyen több koncertet adnak a fesztivál Országos Zongoraversenyének díjazottjai, résztvevői és Ifjú Tehetség-díjasai.



A programoknak 2018-ban a MOM Kulturális Központ mellett a Zeneakadémia Nagyterme és új helyszínként a Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterme ad otthont. A fesztivál vendége lesz mások mellett Miklósa Erika operaénekes, Arcadi Volodos, Pierre-Laurent Aimard és Szakcsi Lakatos Béla zongoraművész, a Cziffra Fesztivál Kamarazenekara, Presser Gábor előadóművész, a Hot Jazz Band és Sárközi Lajos a zenekarával.



A klasszikus zenei koncertek mellett improvizatív és jazzestek is helyet kapnak, a rendezvénysorozat kiemelt megjelenést biztosít a fiatal művészeknek és figyelmet fordít a gyerekek klasszikus zenei műveltségének fejlesztésére is. A társművészetek bevonásával több kiállítás is látható lesz, februárban pedig ismét megrendezik a fesztivál mesterkurzusát a 10. kerületi önkormányzat támogatásával Kőbányán.



Balázs János 2016 februárjában hívta életre a Nemzeti Kulturális Alap és a MOM Kulturális Központ támogatásával a Cziffra György Fesztivált, amely 2018-ban harmadik alkalommal várja a közönséget. A fesztivál alapküldetése, hogy Cziffra György életművét, zenei és szellemi hagyatékát méltóképpen megőrizze és ápolja, valamint folytassa azt a fiatal művészeket felkaroló munkát, amely a világhírű magyar zongoraművész életében oly nagy hangsúlyt kapott.

