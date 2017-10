A hagyományos cseh pártok nem tudtak megújulni

2017. október 22. 21:42

A cseh választások eredménye beleilleszkedik egy olyan trendbe, amelyben az látható, hogy a hagyományos pártok nem tudnak megújulni, nincs újszerű világképük - mondta az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója az M1 aktuális csatornán vasárnap.

Kovács István rámutatott: a voksoláson a kommunista és a szocialista párt is történelmének leggyengébb eredményét érte el, ugyanakkor a szélsőjobboldal is gyengén teljesített.



A szakértő szerint az egész kampány "alacsony hőfokon égett", nyugodt volt, amelyben azok az üzenetek voltak meghatározóak, mint máshol Európában, a középpontban pedig a bevándorlás állt.



Kovács István arról is beszélt, hogy a hétvégi csehországi képviselőházi választásokon biztos győzelmet arató jobbközép ANO mozgalom vezetője, Andrej Babis arról beszélt, hogy új szövetségeseket kell találniuk a Visegrádi Négyeknek, ezzel pedig a szakértő szerint kirajzolódni látszik az európai szintű vitákban egy olyan közép-kelet-európai blokk, amely alternatívát tud kínálni a brüsszeli politikával szemben.

