Nosztalgiavillamosok közlekednek Budapesten

2017. október 22. 23:27

Budapesten több vonalon nosztalgiavillamosok közlekednek egészen november 4-éig. Közben több megállóban, a forradalom jól ismert fővárosi helyszínein korhű ruhába öltözött rikkancsoktól értesülhetünk a friss, 61 évvel ezelőtti eseményekről. A Terror Háza hétfőn a központi megemlékezés miatt zárva lesz.

„Tessenek 56-os újságot!” – rikkancsok özönlötték el vasárnap délután a Kálvin teret. A fiatalok korhű ruhában, korabeli újságok másolatait osztogatták a járókelőknek az 56-os forradalom ikonikus helyszínein.

Egyikük, Balázs a Híradó kamerájának elmondta: a Corvin mozinál osztották, onnan hozta. Ő egyébként a Nemes Nagy Ágnes művészeti szakgimnázium 11.-es diákja, és azt mondta, büszkén öltözött be rikkancsnak. Úgy fogalmazott: kiabálhatja, hogy éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Ebből is kitűnik, hogy a diákoknak 61 évvel később is hatalmas élmény az ’56-os forradalom.

Felkészítő tanáruk, Zuti Krisztián úgy fogalmazott: nagyon fontos, amit színészetből tanultak, – beszédtechnika, vagy egy szerep megformálása – azt sikeresen meg is tegyék, mivel ez egy szerep nekik. Néha talán túl is lőnek a célon és a járókelőknek úgy tűnhet, mintha egy filmforgatás helyszínén lennének.

Az 1956-os hangulatot azok a nosztalgia járatok teszik teljessé, amelyek a 49-es és a 6-os villamos vonalán közlekednek. Ilyen, 1956-os villamossal minden délután lehet utazni egészen november 4-ig.

Sokan utaztak messziről a Terror Házához

Egy fiatal lány, aki Győrből jött, elmondta, a Terror Házáért jöttek Budapestre. Hosszú volt a sor már vasárnap délelőtt. A Hősök falánál többen mécsest is gyújtottak a forradalom emlékére. A sor elsőre ijesztőnek tűnt, de a látogatók azt mondták, gyorsan haladt.

A legtöbben a múzeum új, ’56 – Múlt és jelen című kiállítására voltak kíváncsiak.

Varga Csaba fotóművész az 1956-os és a mai Budapestet ábrázoló alkotásai időutazásra hívják a látogatókat. A múzeum 23-án zárva tart, de október 24-én kedden ismét ingyenesen látogatható a Terror Háza.

Az 1956-os jelzésű, a forradalom és szabadságharcnak emléket állító külsővel közlekedő különjárati villamos a Kálvin téren 2017. október 22-én. MTI Fotó: Soós Lajos

És a Kosztolányi Dezső téren MTI Fotó: Soós Lajos

