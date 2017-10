Nem várható politikai fordulat Koszovóban

2017. október 23. 09:09

A koszovói önkormányzatok felénél második választási fordulót tartanak várhatóan két hét múlva, a helyhatósági választások első fordulójában ugyanis - az előzetes eredmények szerint - 19 helyen egyik jelölt sem tudta megszerezni a szavazatok több mint 50 százalékát.

A központi választási bizottság adatai szerint a 38 önkormányzat közül 19-ben tartanak második fordulót, kilenc helyen született egyértelmű albán győzelem, egy helyen a török kisebbségi jelölt győzött, míg a kisebbségi szerbek lakta települések közül tízből kilenc helyen a Belgrád által támogatott Szerb Lista győzött, egy helyen a második kör dönt majd.



Az előzetes eredmények alapján az Önrendelkezés (Vetevendosje) nevű ultranacionalista pártnak a vártnál kisebb a támogatottsága, így nem sikerült a tervezett "hatalomátvétel", illetve nem tudták átalakítani az ország politikai térképét, sőt a fővárost, Pristinát is elveszíthetik.



Az önkormányzati választás arra is rámutatott, hogy a kormánypártok legnagyobb vetélytársa nem az ultranacionalista párt, hanem a korábbi miniszterelnök, Isa Mustafa vezette Koszovói Demokrata Szövetség (LDK), amely az első fordulóban négy polgármesteri helyet tudott megszerezni, és tíz helyen mérkőzik meg a második fordulóban. Az Önrendelkezés hat helyen méretheti meg magát ismét.



A részvételi arány alacsony, 43,68 százalékos volt, ami inkább a kormánypártoknak kedvezett az elemzők szerint.



Mivel nem várható politikai fordulat, elemzők szerint végre megkezdődhet a valós munka Koszovóban, ahol a júniusi előrehozott parlamenti választások után csak nehezen sikerült kormányt alakítani, és több helyen is akadozott a munka, mert a legtöbben a helyhatósági választásokig nem akartak komolyabb lépésekbe belekezdeni.

MTI